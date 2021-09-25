https://ria.ru/20210925/pomosch-1751794139.html

Путин пообещал обсудить снижение планки доходов семей для получения помощи

Путин пообещал обсудить снижение планки доходов семей для получения помощи - РИА Новости, 25.09.2021

Путин пообещал обсудить снижение планки доходов семей для получения помощи

Снижение уровня планки по доходам семей, с которой начинается оказание помощи, планируется обсудить еще раз в ближайшее время на совещании по экономическим... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:04

2021-09-25T18:04

2021-09-25T18:04

выборы в государственную думу

экономика

общество

владимир путин

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577878706_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_de8a2931421ccc2a1ec0ebac6a296fe6.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Снижение уровня планки по доходам семей, с которой начинается оказание помощи, планируется обсудить еще раз в ближайшее время на совещании по экономическим вопросам, заявил президент России Владимир Путин."Мы это обсуждаем в последнее время с коллегами, и в ближайшее время обсудим ещё раз на совещании по экономическим вопросам", - сказал он на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.Он пояснил, что понизить эту планку действующий закон позволяет по регионам, и во многих субъектах это уже делается. Сделать дальнейшие шаги можно разными способами, например, оставить действующую норму, но увеличить поддержку тем регионам, у которых не хватает соответствующих ресурсов на эти средства."Это вопрос уже перераспределения доходов во всей налоговой системе и поднятия доходов самих регионов и муниципалитетов",- отметил Путин.

https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, владимир путин, госдума рф, россия