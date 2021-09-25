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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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Путин пообещал обсудить снижение планки доходов семей для получения помощи
Путин пообещал обсудить снижение планки доходов семей для получения помощи - РИА Новости, 25.09.2021
Путин пообещал обсудить снижение планки доходов семей для получения помощи
Снижение уровня планки по доходам семей, с которой начинается оказание помощи, планируется обсудить еще раз в ближайшее время на совещании по экономическим... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:04
2021-09-25T18:04
выборы в государственную думу
экономика
общество
владимир путин
госдума рф
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Снижение уровня планки по доходам семей, с которой начинается оказание помощи, планируется обсудить еще раз в ближайшее время на совещании по экономическим вопросам, заявил президент России Владимир Путин."Мы это обсуждаем в последнее время с коллегами, и в ближайшее время обсудим ещё раз на совещании по экономическим вопросам", - сказал он на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.Он пояснил, что понизить эту планку действующий закон позволяет по регионам, и во многих субъектах это уже делается. Сделать дальнейшие шаги можно разными способами, например, оставить действующую норму, но увеличить поддержку тем регионам, у которых не хватает соответствующих ресурсов на эти средства."Это вопрос уже перераспределения доходов во всей налоговой системе и поднятия доходов самих регионов и муниципалитетов",- отметил Путин.
https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html
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экономика, общество, владимир путин, госдума рф, россия
18:04 25.09.2021
 
Путин пообещал обсудить снижение планки доходов семей для получения помощи

Путин: снижение планки доходов семей для получения помощи обсудим в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории музея-заповедника "Гатчина" в Ленинградской области
Отдыхающие на территории музея-заповедника Гатчина в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Снижение уровня планки по доходам семей, с которой начинается оказание помощи, планируется обсудить еще раз в ближайшее время на совещании по экономическим вопросам, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы это обсуждаем в последнее время с коллегами, и в ближайшее время обсудим ещё раз на совещании по экономическим вопросам", - сказал он на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Он пояснил, что понизить эту планку действующий закон позволяет по регионам, и во многих субъектах это уже делается. Сделать дальнейшие шаги можно разными способами, например, оставить действующую норму, но увеличить поддержку тем регионам, у которых не хватает соответствующих ресурсов на эти средства.
"Это вопрос уже перераспределения доходов во всей налоговой системе и поднятия доходов самих регионов и муниципалитетов",- отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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