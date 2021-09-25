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В Сочи восстановили движение поездов
В Сочи восстановили движение поездов - РИА Новости, 25.09.2021
В Сочи восстановили движение поездов
Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:54
2021-09-25T15:21
происшествия
краснодарский край
сочи
ржд
ливневые дожди в сочи
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД по Краснодарскому краю.Из-за сильных ливней на железнодорожных путях Сочи были повреждены провода, были задержаны поезда и электрички."Железнодорожники провели работы по очистке инфраструктуры от посторонних предметов и восстановлению контактной сети. В 13:25 движение поездов полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поезда опаздывали более чем на два часа, поэтому сейчас предпринимаются попытки сократить время их отставания.Как сообщила пресс-служба муниципалитета, около 800 человек и 250 единиц техники подготовлены для ликвидации последствий непогоды в городе."В целом по городу в полной готовности для устранения последствий непогоды находятся порядка 800 человек и около 250 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что практически во всех районах Большого Сочи вода сошла, ликвидацией последствий занимаются коммунальные и городские службы. Продолжает работу оперативный штаб.
https://ria.ru/20210925/sochi-1751766632.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, ржд, ливневые дожди в сочи
14:54 25.09.2021 (обновлено: 15:21 25.09.2021)
 
В Сочи восстановили движение поездов

Движение поездов, прерванное из-за сильных ливней в Сочи, восстановили

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала в Адлере
Здание железнодорожного вокзала в Адлере - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД по Краснодарскому краю.
Из-за сильных ливней на железнодорожных путях Сочи были повреждены провода, были задержаны поезда и электрички.
"Железнодорожники провели работы по очистке инфраструктуры от посторонних предметов и восстановлению контактной сети. В 13:25 движение поездов полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поезда опаздывали более чем на два часа, поэтому сейчас предпринимаются попытки сократить время их отставания.
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Как сообщила пресс-служба муниципалитета, около 800 человек и 250 единиц техники подготовлены для ликвидации последствий непогоды в городе.
"В целом по городу в полной готовности для устранения последствий непогоды находятся порядка 800 человек и около 250 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что практически во всех районах Большого Сочи вода сошла, ликвидацией последствий занимаются коммунальные и городские службы. Продолжает работу оперативный штаб.
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиРЖДЛивневые дожди в Сочи
 
 
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