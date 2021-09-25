https://ria.ru/20210925/poezda-1751772198.html

В Сочи восстановили движение поездов

В Сочи восстановили движение поездов - РИА Новости, 25.09.2021

В Сочи восстановили движение поездов

Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:54

2021-09-25T14:54

2021-09-25T15:21

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краснодарский край

сочи

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ливневые дожди в сочи

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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД по Краснодарскому краю.Из-за сильных ливней на железнодорожных путях Сочи были повреждены провода, были задержаны поезда и электрички."Железнодорожники провели работы по очистке инфраструктуры от посторонних предметов и восстановлению контактной сети. В 13:25 движение поездов полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поезда опаздывали более чем на два часа, поэтому сейчас предпринимаются попытки сократить время их отставания.Как сообщила пресс-служба муниципалитета, около 800 человек и 250 единиц техники подготовлены для ликвидации последствий непогоды в городе."В целом по городу в полной готовности для устранения последствий непогоды находятся порядка 800 человек и около 250 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что практически во всех районах Большого Сочи вода сошла, ликвидацией последствий занимаются коммунальные и городские службы. Продолжает работу оперативный штаб.

https://ria.ru/20210925/sochi-1751766632.html

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краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, сочи, ржд, ливневые дожди в сочи