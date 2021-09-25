https://ria.ru/20210925/poezda-1751772198.html
В Сочи восстановили движение поездов
В Сочи восстановили движение поездов - РИА Новости, 25.09.2021
В Сочи восстановили движение поездов
Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:54
2021-09-25T14:54
2021-09-25T15:21
происшествия
краснодарский край
сочи
ржд
ливневые дожди в сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153135/20/1531352087_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6a1463343c19cdc9b9bf02fb64b8005.jpg
СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД по Краснодарскому краю.Из-за сильных ливней на железнодорожных путях Сочи были повреждены провода, были задержаны поезда и электрички."Железнодорожники провели работы по очистке инфраструктуры от посторонних предметов и восстановлению контактной сети. В 13:25 движение поездов полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поезда опаздывали более чем на два часа, поэтому сейчас предпринимаются попытки сократить время их отставания.Как сообщила пресс-служба муниципалитета, около 800 человек и 250 единиц техники подготовлены для ликвидации последствий непогоды в городе."В целом по городу в полной готовности для устранения последствий непогоды находятся порядка 800 человек и около 250 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что практически во всех районах Большого Сочи вода сошла, ликвидацией последствий занимаются коммунальные и городские службы. Продолжает работу оперативный штаб.
https://ria.ru/20210925/sochi-1751766632.html
https://ria.ru/20210925/sneg-1751754799.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153135/20/1531352087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55789cd2e7eea44388096cc01e2d19fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, ржд, ливневые дожди в сочи
14:54 25.09.2021 (обновлено: 15:21 25.09.2021)
В Сочи восстановили движение поездов
Движение поездов, прерванное из-за сильных ливней в Сочи, восстановили
СОЧИ, 25 сен – РИА Новости.
Движение поездов, прерванное из-за непогоды в Сочи
, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД
по Краснодарскому краю
.
Из-за сильных ливней на железнодорожных путях Сочи были повреждены провода, были задержаны поезда и электрички.
"Железнодорожники провели работы по очистке инфраструктуры от посторонних предметов и восстановлению контактной сети. В 13:25 движение поездов полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поезда опаздывали более чем на два часа, поэтому сейчас предпринимаются попытки сократить время их отставания.
Как сообщила пресс-служба муниципалитета, около 800 человек и 250 единиц техники подготовлены для ликвидации последствий непогоды в городе.
"В целом по городу в полной готовности для устранения последствий непогоды находятся порядка 800 человек и около 250 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что практически во всех районах Большого Сочи вода сошла, ликвидацией последствий занимаются коммунальные и городские службы. Продолжает работу оперативный штаб.