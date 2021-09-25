Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/partnerstvo-1751750579.html
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство - РИА Новости, 25.09.2021
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство
США и Индия решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:44
2021-09-25T10:44
в мире
сша
индия
джо байден
дональд трамп
нарендра моди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149248/61/1492486140_0:93:2950:1752_1920x0_80_0_0_e1c6638bd6672fcac9a35f0c6f2df24f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. США и Индия решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух государств.Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Отражая общие ценности, принципы и растущее стратегическое сближение, президент Байден и премьер-министр Моди решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между США и Индией", - отмечается в заявлении.Лидеры Индии и США отметили глубокие и прочные связи между народами стран и обязались продолжать усилия по обеспечению устойчивого развития, глобального мира и безопасности."Будучи глобальными партнерами, США и Индия решили и далее укреплять свое сотрудничество в области образования, науки и техники и взаимодействия между людьми. Лидеры приветствовали тесные консультации в рамках министерского диалога 2+2 министров иностранных дел и обороны Индии и США, который состоится позднее в этом году", - отмечается в заявлении.Решение вывести отношения США и Индии на уровень всеобъемлющего глобального партнерства было принято в ходе визита в Индию президента США Дональда Трампа в 2020 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/terrorizm-1751747629.html
https://ria.ru/20210925/tekhnologii-1751746704.html
сша
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149248/61/1492486140_244:0:2705:1846_1920x0_80_0_0_3c593caefc14b89470af12719c8758b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, индия, джо байден, дональд трамп, нарендра моди
10:44 25.09.2021
 
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство

США и Индия намерены развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. США и Индия решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух государств.
Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата.
Палестинские боевики в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
10:12В мире
Индия и США объединятся для борьбы с террористами
"Отражая общие ценности, принципы и растущее стратегическое сближение, президент Байден и премьер-министр Моди решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между США и Индией", - отмечается в заявлении.
Лидеры Индии и США отметили глубокие и прочные связи между народами стран и обязались продолжать усилия по обеспечению устойчивого развития, глобального мира и безопасности.
"Будучи глобальными партнерами, США и Индия решили и далее укреплять свое сотрудничество в области образования, науки и техники и взаимодействия между людьми. Лидеры приветствовали тесные консультации в рамках министерского диалога 2+2 министров иностранных дел и обороны Индии и США, который состоится позднее в этом году", - отмечается в заявлении.
Решение вывести отношения США и Индии на уровень всеобъемлющего глобального партнерства было принято в ходе визита в Индию президента США Дональда Трампа в 2020 году.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
10:01
США и Индия расширят партнерство в области новых технологий
 
В миреСШАИндияДжо БайденДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36Россиян предупредили о росте цен на такси
13:33Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
Лента новостейМолния