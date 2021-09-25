https://ria.ru/20210925/partnerstvo-1751750579.html

США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство

США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство - РИА Новости, 25.09.2021

США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство

США и Индия решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T10:44

2021-09-25T10:44

2021-09-25T10:44

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. США и Индия решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух государств.Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Отражая общие ценности, принципы и растущее стратегическое сближение, президент Байден и премьер-министр Моди решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между США и Индией", - отмечается в заявлении.Лидеры Индии и США отметили глубокие и прочные связи между народами стран и обязались продолжать усилия по обеспечению устойчивого развития, глобального мира и безопасности."Будучи глобальными партнерами, США и Индия решили и далее укреплять свое сотрудничество в области образования, науки и техники и взаимодействия между людьми. Лидеры приветствовали тесные консультации в рамках министерского диалога 2+2 министров иностранных дел и обороны Индии и США, который состоится позднее в этом году", - отмечается в заявлении.Решение вывести отношения США и Индии на уровень всеобъемлющего глобального партнерства было принято в ходе визита в Индию президента США Дональда Трампа в 2020 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/terrorizm-1751747629.html

https://ria.ru/20210925/tekhnologii-1751746704.html

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в мире, сша, индия, джо байден, дональд трамп, нарендра моди