https://ria.ru/20210925/partnerstvo-1751750579.html
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство - РИА Новости, 25.09.2021
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство
США и Индия решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:44
2021-09-25T10:44
2021-09-25T10:44
в мире
сша
индия
джо байден
дональд трамп
нарендра моди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149248/61/1492486140_0:93:2950:1752_1920x0_80_0_0_e1c6638bd6672fcac9a35f0c6f2df24f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. США и Индия решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух государств.Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Отражая общие ценности, принципы и растущее стратегическое сближение, президент Байден и премьер-министр Моди решили развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство между США и Индией", - отмечается в заявлении.Лидеры Индии и США отметили глубокие и прочные связи между народами стран и обязались продолжать усилия по обеспечению устойчивого развития, глобального мира и безопасности."Будучи глобальными партнерами, США и Индия решили и далее укреплять свое сотрудничество в области образования, науки и техники и взаимодействия между людьми. Лидеры приветствовали тесные консультации в рамках министерского диалога 2+2 министров иностранных дел и обороны Индии и США, который состоится позднее в этом году", - отмечается в заявлении.Решение вывести отношения США и Индии на уровень всеобъемлющего глобального партнерства было принято в ходе визита в Индию президента США Дональда Трампа в 2020 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/terrorizm-1751747629.html
https://ria.ru/20210925/tekhnologii-1751746704.html
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149248/61/1492486140_244:0:2705:1846_1920x0_80_0_0_3c593caefc14b89470af12719c8758b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, джо байден, дональд трамп, нарендра моди
США и Индия намерены развивать глобальное стратегическое партнерство
США и Индия намерены развивать всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство