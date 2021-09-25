Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/paritet-1751793116.html
В Киеве заявили о военном паритете Украины и России
На Украине заявили о военном паритете с Россией
В Киеве заявили о военном паритете Украины и России
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о военном паритете с Москвой. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:57
2021-09-25T20:23
политика
украина
вооруженные силы украины
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751812640_0:130:2915:1770_1920x0_80_0_0_4e2088cab1c9e943059452bad8cca805.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о военном паритете с Москвой.По мнению представителя администрации, при вооруженном столкновении с ВСУ российская армия "утратит боеспособность на несколько лет". Арестович не уточнил, на чем основываются его доводы.Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное положение дел в украинской армии. Так, генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что ее реальное состояние — критическое. Специалист указал на нехватку боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование военнослужащих.Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что вооружение ВСУ находится в катастрофическом состоянии, а оборонная промышленность страны развалена "до невозможности". Все это не способствует повышению боеспособности Вооруженных сил Украины, подытожил военный.
https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751812640_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_8ec0a928faf93ca9dd55ed4dde6f6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, украина, вооруженные силы украины, россия, алексей арестович
17:57 25.09.2021 (обновлено: 20:23 25.09.2021)
 
В Киеве заявили о военном паритете Украины и России

Арестович заявил о военном паритете Украины и России

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий армии Украины
Военнослужащий армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о военном паритете с Москвой.

"У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению представителя администрации, при вооруженном столкновении с ВСУ российская армия "утратит боеспособность на несколько лет". Арестович не уточнил, на чем основываются его доводы.
Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное положение дел в украинской армии. Так, генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что ее реальное состояние — критическое. Специалист указал на нехватку боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование военнослужащих.
Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что вооружение ВСУ находится в катастрофическом состоянии, а оборонная промышленность страны развалена "до невозможности". Все это не способствует повышению боеспособности Вооруженных сил Украины, подытожил военный.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 17:13
На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
 
ПолитикаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния