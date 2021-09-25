https://ria.ru/20210925/paritet-1751793116.html

В Киеве заявили о военном паритете Украины и России

На Украине заявили о военном паритете с Россией

В Киеве заявили о военном паритете Украины и России

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о военном паритете с Москвой. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:57

2021-09-25T17:57

2021-09-25T20:23

политика

украина

вооруженные силы украины

россия

алексей арестович

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о военном паритете с Москвой.По мнению представителя администрации, при вооруженном столкновении с ВСУ российская армия "утратит боеспособность на несколько лет". Арестович не уточнил, на чем основываются его доводы.Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное положение дел в украинской армии. Так, генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что ее реальное состояние — критическое. Специалист указал на нехватку боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование военнослужащих.Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что вооружение ВСУ находится в катастрофическом состоянии, а оборонная промышленность страны развалена "до невозможности". Все это не способствует повышению боеспособности Вооруженных сил Украины, подытожил военный.

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политика, украина, вооруженные силы украины, россия, алексей арестович