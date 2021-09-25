19:32 25.09.2021 (обновлено: 20:58 25.09.2021)
Правительство талибов не отражает всей палитры общества, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: правительство талибов не отражает всей палитры афганского общества
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
ООН, 25 сен - РИА Новости. Сформированное талибами переходное правительство не отражает всей палитры афганского общества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, наверное, самое главное, чтобы эти обещания выполнялись. Первый шаг, который был сделан, с формированием переходной структуры правительственной, он, конечно же, не отражает всей палитры афганского общества с точки зрения этноконфессиональной, политической", - сказал он на пресс-конференции.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России