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Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма - РИА Новости, 25.09.2021
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма
Еще несколько человек выйдут из Совета министров Крыма, сообщил РИА Новости источник в местном правительстве. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:37
2021-09-25T11:33
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
евгений исаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Еще несколько человек выйдут из Совета министров Крыма, сообщил РИА Новости источник в местном правительстве."В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится", — сказал собеседник агентства.По его словам, должности может лишиться министр транспорта Евгений Исаков. Под вопросом позиции руководителей еще нескольких министерств. Кроме того, также планируется сократить число вице-премьеров.Источник РИА Новости не исключил, что ротации коснутся и глав некоторых городов республики.Ранее глава региона Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Позже экс-чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Суд арестовал их на два месяца.
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), евгений исаков
10:37 25.09.2021 (обновлено: 11:33 25.09.2021)
 
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма

Источник: в Совете министров Крыма готовятся новые отставки

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе
Государственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Еще несколько человек выйдут из Совета министров Крыма, сообщил РИА Новости источник в местном правительстве.
"В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится", — сказал собеседник агентства.
По его словам, должности может лишиться министр транспорта Евгений Исаков. Под вопросом позиции руководителей еще нескольких министерств. Кроме того, также планируется сократить число вице-премьеров.
Источник РИА Новости не исключил, что ротации коснутся и глав некоторых городов республики.
Ранее глава региона Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Позже экс-чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Суд арестовал их на два месяца.
Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 22:32
Экс-вице-премьеру Крыма грозит до десяти лет лишения свободы
 
ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Евгений Исаков
 
 
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