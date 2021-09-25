https://ria.ru/20210925/otstavki-1751749893.html
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма - РИА Новости, 25.09.2021
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма
Еще несколько человек выйдут из Совета министров Крыма, сообщил РИА Новости источник в местном правительстве. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:37
2021-09-25T10:37
2021-09-25T11:33
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
евгений исаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Еще несколько человек выйдут из Совета министров Крыма, сообщил РИА Новости источник в местном правительстве."В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится", — сказал собеседник агентства.По его словам, должности может лишиться министр транспорта Евгений Исаков. Под вопросом позиции руководителей еще нескольких министерств. Кроме того, также планируется сократить число вице-премьеров.Источник РИА Новости не исключил, что ротации коснутся и глав некоторых городов республики.Ранее глава региона Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Позже экс-чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Суд арестовал их на два месяца.
https://ria.ru/20210924/kabanov-1751724158.html
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), евгений исаков
10:37 25.09.2021 (обновлено: 11:33 25.09.2021)
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма
Источник: в Совете министров Крыма готовятся новые отставки