https://ria.ru/20210925/oskar-1751777528.html

В Раде предложили выдвинуть Зеленского на "Оскар" после покушения на Шефира

В Раде предложили выдвинуть Зеленского на "Оскар" после покушения на Шефира - РИА Новости, 25.09.2021

В Раде предложили выдвинуть Зеленского на "Оскар" после покушения на Шефира

Депутаты Верховной рады Украины на заседании парламента голосовали за депутатский запрос Гео Лероса о выдвижении главы государства Владимира Зеленского на... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:06

2021-09-25T16:06

2021-09-25T16:08

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

служба безопасности украины

давид арахамия

гео лерос

покушение на советника президента украины шефира

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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины на заседании парламента голосовали за депутатский запрос Гео Лероса о выдвижении главы государства Владимира Зеленского на кинопремию "Оскар", которого обвинили в участии в инсценировке покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому, сам помощник не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье."Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса "О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому "Оскара" за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было", - зачитала в ходе заседания Верховной рады депутатский запрос замглавы парламента Елена Кондратюк.Запрос поддержали 35 депутатов при необходимых 150.Направивший запрос депутат Лерос ранее критиковал Зеленского и был исключён из-за этого из фракции партии "Слуга народа".

https://ria.ru/20210925/pushkov-1751733076.html

киев

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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, давид арахамия, гео лерос, покушение на советника президента украины шефира