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Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США

Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США

Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными, но РФ готова продолжать переговоры, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T23:55

2021-09-25T23:55

2021-09-25T23:55

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными, но РФ готова продолжать переговоры, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Насчет обменов мы давно говорили, президенты (Владимир) Путин и (Джо) Байден в Женеве среди прочих тем коснулись этого вопроса, договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые в общем-то курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут проводиться диалоги, разговоры на предмет согласования каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли, США заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан и не очень серьезно относятся к нашим пожеланиям", - сказал он на пресс-конференции на Генассамблее ООН.Он добавил, что США интересует прежде всего Пол Уилан, который осужден за шпионаж, "был пойман с поличным". "Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 лет (Константин) Ярошенко и (Виктор) Бут", - добавил Лавров.При этом он подчеркнул, что Москва готова говорить с Вашингтоном на эту тему. "Мы готовы, и у нас есть другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне, но разговаривать всегда лучше, чем наоборот", - заключил глава МИД РФ.

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в мире, сша, оон, москва, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, пол уилан, россия