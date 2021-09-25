Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США
Лавров: Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными, но РФ готова продолжать переговоры, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчет обменов мы давно говорили, президенты (Владимир) Путин и (Джо) Байден в Женеве среди прочих тем коснулись этого вопроса, договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые в общем-то курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут проводиться диалоги, разговоры на предмет согласования каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли, США заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан и не очень серьезно относятся к нашим пожеланиям", - сказал он на пресс-конференции на Генассамблее ООН.
Он добавил, что США интересует прежде всего Пол Уилан, который осужден за шпионаж, "был пойман с поличным". "Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 лет (Константин) Ярошенко и (Виктор) Бут", - добавил Лавров.
При этом он подчеркнул, что Москва готова говорить с Вашингтоном на эту тему. "Мы готовы, и у нас есть другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне, но разговаривать всегда лучше, чем наоборот", - заключил глава МИД РФ.