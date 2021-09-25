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Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США
Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США
Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными, но РФ готова продолжать переговоры, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T23:55
2021-09-25T23:55
в мире
сша
оон
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сергей лавров
генеральная ассамблея оон
пол уилан
россия
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными, но РФ готова продолжать переговоры, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Насчет обменов мы давно говорили, президенты (Владимир) Путин и (Джо) Байден в Женеве среди прочих тем коснулись этого вопроса, договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые в общем-то курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут проводиться диалоги, разговоры на предмет согласования каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли, США заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан и не очень серьезно относятся к нашим пожеланиям", - сказал он на пресс-конференции на Генассамблее ООН.Он добавил, что США интересует прежде всего Пол Уилан, который осужден за шпионаж, "был пойман с поличным". "Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 лет (Константин) Ярошенко и (Виктор) Бут", - добавил Лавров.При этом он подчеркнул, что Москва готова говорить с Вашингтоном на эту тему. "Мы готовы, и у нас есть другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне, но разговаривать всегда лучше, чем наоборот", - заключил глава МИД РФ.
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в мире, сша, оон, москва, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, пол уилан, россия
23:55 25.09.2021
 
Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США

Лавров: Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия и США пока не пришли к приемлемому варианту в вопросе обмена заключенными, но РФ готова продолжать переговоры, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчет обменов мы давно говорили, президенты (Владимир) Путин и (Джо) Байден в Женеве среди прочих тем коснулись этого вопроса, договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые в общем-то курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут проводиться диалоги, разговоры на предмет согласования каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли, США заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан и не очень серьезно относятся к нашим пожеланиям", - сказал он на пресс-конференции на Генассамблее ООН.
Он добавил, что США интересует прежде всего Пол Уилан, который осужден за шпионаж, "был пойман с поличным". "Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 лет (Константин) Ярошенко и (Виктор) Бут", - добавил Лавров.
При этом он подчеркнул, что Москва готова говорить с Вашингтоном на эту тему. "Мы готовы, и у нас есть другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне, но разговаривать всегда лучше, чем наоборот", - заключил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 20:18
США игнорируют нарушения закона в арестах Бута и Ярошенко, заявил Лавров
 
В миреСШАООНМоскваСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНПол УиланРоссия
 
 
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