17:46 25.09.2021 (обновлено: 18:44 25.09.2021)
Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов
Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов: нельзя вернуться к уравниловке
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Принимая новые решения о прогрессивной шкале налогообложения, необходимо действовать аккуратно и не демотивировать тех, кто хочет зарабатывать больше, заявил Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
"Чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось", — добавил он.
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Как отметил президент, проблему большой разницы в доходах можно решить разными способами, над этим нужно работать всем вместе.
При прогрессивной шкале налогообложения ставка НДФЛ растет вместе с налогооблагаемой базой. То есть чем выше доход, тем больший процент от него платит человек.
На совещании с представителями "Единой России", КПРФ, "Справедливой России — За правду", ЛДПР и "Новых людей" глава государства ранее перечислил задачи для Госдумы нового созыва. Среди них: свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.
С этого года в России НДФЛ повысили с 13% до 15% для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Такие сборы идут в федеральный бюджет. По словам главы ФНС Даниила Егорова, за полгода эти поступления составили почти 29 миллиардов рублей.