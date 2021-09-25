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Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов
Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов - РИА Новости, 25.09.2021
Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов
Принимая новые решения о прогрессивной шкале налогообложения, необходимо действовать аккуратно и не демотивировать тех, кто хочет зарабатывать больше, заявил... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:46
2021-09-25T18:44
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Принимая новые решения о прогрессивной шкале налогообложения, необходимо действовать аккуратно и не демотивировать тех, кто хочет зарабатывать больше, заявил Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму."Чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось", — добавил он.Как отметил президент, проблему большой разницы в доходах можно решить разными способами, над этим нужно работать всем вместе.При прогрессивной шкале налогообложения ставка НДФЛ растет вместе с налогооблагаемой базой. То есть чем выше доход, тем больший процент от него платит человек.На совещании с представителями "Единой России", КПРФ, "Справедливой России — За правду", ЛДПР и "Новых людей" глава государства ранее перечислил задачи для Госдумы нового созыва. Среди них: свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.С этого года в России НДФЛ повысили с 13% до 15% для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Такие сборы идут в федеральный бюджет. По словам главы ФНС Даниила Егорова, за полгода эти поступления составили почти 29 миллиардов рублей.
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экономика, россия, владимир путин
17:46 25.09.2021 (обновлено: 18:44 25.09.2021)
 
Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов

Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов: нельзя вернуться к уравниловке

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Принимая новые решения о прогрессивной шкале налогообложения, необходимо действовать аккуратно и не демотивировать тех, кто хочет зарабатывать больше, заявил Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.
"Чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось", — добавил он.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 13:29
В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых
Как отметил президент, проблему большой разницы в доходах можно решить разными способами, над этим нужно работать всем вместе.
При прогрессивной шкале налогообложения ставка НДФЛ растет вместе с налогооблагаемой базой. То есть чем выше доход, тем больший процент от него платит человек.
На совещании с представителями "Единой России", КПРФ, "Справедливой России — За правду", ЛДПР и "Новых людей" глава государства ранее перечислил задачи для Госдумы нового созыва. Среди них: свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.
С этого года в России НДФЛ повысили с 13% до 15% для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Такие сборы идут в федеральный бюджет. По словам главы ФНС Даниила Егорова, за полгода эти поступления составили почти 29 миллиардов рублей.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 17:30
Миронов на встрече с Путиным предложил отменить транспортный налог
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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