https://ria.ru/20210925/nalogi-1751791332.html

Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов

Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов - РИА Новости, 25.09.2021

Путин высказался об идее прогрессивной шкалы налогов

Принимая новые решения о прогрессивной шкале налогообложения, необходимо действовать аккуратно и не демотивировать тех, кто хочет зарабатывать больше, заявил... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:46

2021-09-25T17:46

2021-09-25T18:44

экономика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — РИА Новости. Принимая новые решения о прогрессивной шкале налогообложения, необходимо действовать аккуратно и не демотивировать тех, кто хочет зарабатывать больше, заявил Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму."Чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось", — добавил он.Как отметил президент, проблему большой разницы в доходах можно решить разными способами, над этим нужно работать всем вместе.При прогрессивной шкале налогообложения ставка НДФЛ растет вместе с налогооблагаемой базой. То есть чем выше доход, тем больший процент от него платит человек.На совещании с представителями "Единой России", КПРФ, "Справедливой России — За правду", ЛДПР и "Новых людей" глава государства ранее перечислил задачи для Госдумы нового созыва. Среди них: свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.С этого года в России НДФЛ повысили с 13% до 15% для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Такие сборы идут в федеральный бюджет. По словам главы ФНС Даниила Егорова, за полгода эти поступления составили почти 29 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210622/nalog-1738071043.html

https://ria.ru/20210925/mironov-1751789412.html

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экономика, россия, владимир путин