https://ria.ru/20210925/moskva-1751757753.html
В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 828 человек с COVID, на ИВЛ находятся 324 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:06
2021-09-25T12:06
2021-09-25T12:06
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москва
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 828 человек с COVID, на ИВЛ находятся 324 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 828 человек. На ИВЛ находятся 324 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1245 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 481 203. В столице скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 324 пациента