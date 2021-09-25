https://ria.ru/20210925/moskva-1751757753.html

В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 828 человек с COVID, на ИВЛ находятся 324 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:06

2021-09-25T12:06

2021-09-25T12:06

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 828 человек с COVID, на ИВЛ находятся 324 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 828 человек. На ИВЛ находятся 324 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1245 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 481 203. В столице скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html

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2021

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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии