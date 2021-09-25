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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 25.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, дожди после полудня ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:16
2021-09-25T09:16
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Облачная погода, дожди после полудня ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидается облачная погода, во второй половине дня, после полудня временами дожди. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 8-13 градусов, такие значения после довольно длительного перерыва наконец вернули показания термометров в норму", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 4-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/leto-1751617593.html
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московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
09:16 25.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидаются облачная погода и дождь

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди под зонтами на Красной площади
Люди под зонтами на Красной площади - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Облачная погода, дожди после полудня ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ожидается облачная погода, во второй половине дня, после полудня временами дожди. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 8-13 градусов, такие значения после довольно длительного перерыва наконец вернули показания термометров в норму", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 4-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 13:18В России
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Московская область (Подмосковье)МоскваПогодаМихаил Леус
 
 
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