https://ria.ru/20210925/moskva-1751743209.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 25.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, дожди после полудня ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:16

2021-09-25T09:16

2021-09-25T09:16

московская область (подмосковье)

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Облачная погода, дожди после полудня ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидается облачная погода, во второй половине дня, после полудня временами дожди. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 8-13 градусов, такие значения после довольно длительного перерыва наконец вернули показания термометров в норму", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 4-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/leto-1751617593.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус