09:12 25.09.2021 (обновлено: 09:23 25.09.2021)
В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"
Заммэра Бирюков: в "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"
© официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение прогулочного маршрута в пойме реки Чермянки, где появится парк "Яуза"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В будущем "Парке Яуза", участки которого сейчас благоустраивают в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, появится современная площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Интерес горожан к спорту и активному отдыху растет, поэтому в рамках развития "Парка Яуза" запланировано создание спортивного кластера, где кроме объектов для популярных видов спорта, таких, как теннис и футбол, построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле "Русский ниндзя", - отметил Бирюков.
По его словам, фактически с нуля создается уникальный тренажер для подготовки к различным соревнованиям и проведения ежедневных тренировок.
"Длина рамы составит около 24 метров, она имеет шесть вариантов маршрутов, которые различаются по сложности препятствий, заниматься смогут спортсмены разного возраста и уровня физической подготовки. Все снаряды в основном направлены на развитие координации, ловкости и силы рук и плечевого пояса, предусмотрена возможность отработки скалолазных техник", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь нового объекта составит 590 квадратных метров. Открытие запланировано на октябрь.
Заместитель мэра напомнил, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.
"После благоустройства он станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники", - подчеркнул Бирюков.
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