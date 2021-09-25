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В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"
В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя" - РИА Новости, 25.09.2021
В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"
В будущем "Парке Яуза", участки которого сейчас благоустраивают в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, появится современная площадка для воркаута в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:12
2021-09-25T09:23
общество
европа
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В будущем "Парке Яуза", участки которого сейчас благоустраивают в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, появится современная площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Интерес горожан к спорту и активному отдыху растет, поэтому в рамках развития "Парка Яуза" запланировано создание спортивного кластера, где кроме объектов для популярных видов спорта, таких, как теннис и футбол, построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле "Русский ниндзя", - отметил Бирюков.По его словам, фактически с нуля создается уникальный тренажер для подготовки к различным соревнованиям и проведения ежедневных тренировок.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь нового объекта составит 590 квадратных метров. Открытие запланировано на октябрь.Заместитель мэра напомнил, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе."После благоустройства он станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники", - подчеркнул Бирюков.
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общество, европа, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия
09:12 25.09.2021 (обновлено: 09:23 25.09.2021)
 
В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"

Заммэра Бирюков: в "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"

© официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение прогулочного маршрута в пойме реки Чермянки, где появится парк "Яуза"
Проектное решение прогулочного маршрута в пойме реки Чермянки, где появится парк Яуза
© официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В будущем "Парке Яуза", участки которого сейчас благоустраивают в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, появится современная площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Интерес горожан к спорту и активному отдыху растет, поэтому в рамках развития "Парка Яуза" запланировано создание спортивного кластера, где кроме объектов для популярных видов спорта, таких, как теннис и футбол, построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле "Русский ниндзя", - отметил Бирюков.
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По его словам, фактически с нуля создается уникальный тренажер для подготовки к различным соревнованиям и проведения ежедневных тренировок.
"Длина рамы составит около 24 метров, она имеет шесть вариантов маршрутов, которые различаются по сложности препятствий, заниматься смогут спортсмены разного возраста и уровня физической подготовки. Все снаряды в основном направлены на развитие координации, ловкости и силы рук и плечевого пояса, предусмотрена возможность отработки скалолазных техник", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь нового объекта составит 590 квадратных метров. Открытие запланировано на октябрь.
Заместитель мэра напомнил, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.
"После благоустройства он станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники", - подчеркнул Бирюков.
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ОбществоЕвропаМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыРоссия
 
 
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