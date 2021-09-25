https://ria.ru/20210925/moskva-1751742777.html

В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"

В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя" - РИА Новости, 25.09.2021

В "Парке Яуза" появится площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя"

В будущем "Парке Яуза", участки которого сейчас благоустраивают в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, появится современная площадка для воркаута в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:12

2021-09-25T09:12

2021-09-25T09:23

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В будущем "Парке Яуза", участки которого сейчас благоустраивают в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, появится современная площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Интерес горожан к спорту и активному отдыху растет, поэтому в рамках развития "Парка Яуза" запланировано создание спортивного кластера, где кроме объектов для популярных видов спорта, таких, как теннис и футбол, построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле "Русский ниндзя", - отметил Бирюков.По его словам, фактически с нуля создается уникальный тренажер для подготовки к различным соревнованиям и проведения ежедневных тренировок.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь нового объекта составит 590 квадратных метров. Открытие запланировано на октябрь.Заместитель мэра напомнил, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе."После благоустройства он станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники", - подчеркнул Бирюков.

https://ria.ru/20210924/sobyanin-1751700542.html

https://realty.ria.ru/20210921/comcity-1751109158.html

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общество, европа, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия