https://ria.ru/20210925/migratsiya-1751784462.html

США откроют границу в Техасе после приостановки наплыва мигрантов

США откроют границу в Техасе после приостановки наплыва мигрантов - РИА Новости, 25.09.2021

США откроют границу в Техасе после приостановки наплыва мигрантов

США вновь откроют границу на участке в Дель Рио в Техасе после приостановки наплыва мигрантов, сказал РИА Новости шериф округа Вал Верде Джо Мартинес. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:52

2021-09-25T16:52

2021-09-25T16:53

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США вновь откроют границу на участке в Дель Рио в Техасе после приостановки наплыва мигрантов, сказал РИА Новости шериф округа Вал Верде Джо Мартинес."Они (федеральные власти - ред.) уверили меня, что в понедельник они будут работать на 100%", - сказал Мартинес.По его словам, решение администрации закрыть пропускной пункт в Дель Рио было важно для того, чтобы повлиять на мексиканское правительство с тем, чтобы оно, в свою очередь, повлияло на мигрантов и помешало им направляться в США.По его словам, граждане Мексики не могли попасть из-за закрытия моста в США на работу или учебу. Некоторым ресторанам пришлось закрыться из-за нехватки рабочей силы.По его словам, есть данные о том, что новые мигранты могут направляться к границе США.На прошлой неделе в районе Дель Рио к границе прибыли около 15 тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити. Обращение с ними полицейских вызвало споры. США задержали и выслали обратно на Гаити около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20210921/migranty-1751069896.html

https://ria.ru/20210918/migranty-1750642593.html

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гаити

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, мексика, гаити