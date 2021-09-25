https://ria.ru/20210925/migratsiya-1751784462.html
США откроют границу в Техасе после приостановки наплыва мигрантов
США откроют границу в Техасе после приостановки наплыва мигрантов - РИА Новости, 25.09.2021
США откроют границу в Техасе после приостановки наплыва мигрантов
США вновь откроют границу на участке в Дель Рио в Техасе после приостановки наплыва мигрантов, сказал РИА Новости шериф округа Вал Верде Джо Мартинес. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:52
2021-09-25T16:52
2021-09-25T16:53
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гаити
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США вновь откроют границу на участке в Дель Рио в Техасе после приостановки наплыва мигрантов, сказал РИА Новости шериф округа Вал Верде Джо Мартинес."Они (федеральные власти - ред.) уверили меня, что в понедельник они будут работать на 100%", - сказал Мартинес.По его словам, решение администрации закрыть пропускной пункт в Дель Рио было важно для того, чтобы повлиять на мексиканское правительство с тем, чтобы оно, в свою очередь, повлияло на мигрантов и помешало им направляться в США.По его словам, граждане Мексики не могли попасть из-за закрытия моста в США на работу или учебу. Некоторым ресторанам пришлось закрыться из-за нехватки рабочей силы.По его словам, есть данные о том, что новые мигранты могут направляться к границе США.На прошлой неделе в районе Дель Рио к границе прибыли около 15 тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити. Обращение с ними полицейских вызвало споры. США задержали и выслали обратно на Гаити около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20210921/migranty-1751069896.html
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в мире, сша, мексика, гаити
16:52 25.09.2021 (обновлено: 16:53 25.09.2021)
США откроют границу в Техасе после приостановки наплыва мигрантов
США откроют границу на участке в Дель Рио в Техасе после приостановки наплыва мигрантов