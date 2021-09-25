https://ria.ru/20210925/migratsiya-1751739963.html

Наплыв гаитянцев в США вызвали фейки в соцсетях, рассказал эксперт

Наплыв гаитянцев в США вызвали фейки в соцсетях, рассказал эксперт - РИА Новости, 25.09.2021

Наплыв гаитянцев в США вызвали фейки в соцсетях, рассказал эксперт

Ложные сообщения в социальных сетях гаитянских мигрантов о послаблении миграционных правил для беженцев в США стали причиной очередного миграционного кризиса на РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:14

2021-09-25T08:14

2021-09-25T08:14

в мире

сша

гаити

джо байден

дональд трамп

нижняя калифорния (мексика)

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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Ложные сообщения в социальных сетях гаитянских мигрантов о послаблении миграционных правил для беженцев в США стали причиной очередного миграционного кризиса на границе Мексики с США в штате Тамаулипас, куда прибыли более 14 тысяч человек, рассказал РИА Новости мексиканский правозащитник и эксперт в вопросах миграции Хосе Морено Мена."Мы получили информацию о том, что гаитяне, проживавшие в приграничных городах Нижняя Калифорния, Тихуана и Мехикали в течение двух или трех лет, получили сообщения через социальные сети с ложной информацией, которая побудила их поехать на северо-восточный участок границы с США в Тамаулипасе", - заявил РИА Новости Хосе Морено, президент и основатель Коалиции за защиту мигрантов.Сообщения, предположительно, исходящие из США, содержали две ложных новости. Первая - о возобновлении программы предоставления временной защиты TPS жителям стран в кризисных ситуациях, например, Гаити, которую остановил экс-президент США Дональд Трамп. Вторая - о преференциях при прохождении границы в штате Тамаулипас.Правозащитник заявил, что они с коллегами озадачены противоречивыми сообщениями, приходящими из США, включая выступления президента Джо Байдена, которые люди неправильно расшифровывают. Кроме того, по словам Мены, Белый дом не знает, как обрабатывать запросы такого огромного количества людей в условиях пандемии, и вынужден прибегать к ускоренной депортации людей, которые просят убежище, ссылаясь на меры санитарной безопасности.Американские власти в пятницу сообщили, что ликвидировали стихийный лагерь гаитянских беженцев под автомобильным мостом на окраинах техасского города Дель Рио, десятки тысяч которых за последние недели проникли в страну из соседней Мексики. Около двух тысяч человек вывезли на 17 рейсах в Гаити, остальных развезли по учреждениям погранично-миграционной службы в других регионах США.

https://ria.ru/20210924/bezhentsy-1751723500.html

https://ria.ru/20210920/moratoriy-1750878855.html

сша

гаити

нижняя калифорния (мексика)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, гаити, джо байден, дональд трамп, нижняя калифорния (мексика)