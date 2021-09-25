https://ria.ru/20210925/migranty-1751737458.html

Эксперт: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ не отразятся на украинцах

Эксперт: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ не отразятся на украинцах - РИА Новости, 25.09.2021

Эксперт: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ не отразятся на украинцах

Возможные изменения в сфере трудовой миграции в ФРГ после выборов в бундестаг никак не отразятся на работающих там гражданах Украины, считает украинский эксперт РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T06:20

2021-09-25T06:20

2021-09-25T06:20

в мире

украина

германия

польша

ангела меркель

александр охрименко

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КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Возможные изменения в сфере трудовой миграции в ФРГ после выборов в бундестаг никак не отразятся на работающих там гражданах Украины, считает украинский эксперт Александр Охрименко.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ с новым канцлером во главе, Ангела Меркель не претендует на новый срок в должности. Новые власти могут пересмотреть политику страны в сфере трудовой миграции.По его словам, для работы в Германии гражданам Украины необходимо получать рабочую визу, что не всегда бывает просто. А в Польше найти работу проще, "есть множество разных схем, как так работать легально или полулегально".Нацбанк Украины ранее сообщил, что в 2020 году объем переводов трудовых мигрантов в страну составил 12,121 миллиарда долларов. В этом году регулятор ожидает поступлений в страну от мигрантов в размере 13 миллиардов долларов. По данным министерства социальной политики, за границей работают от 3 до 4 миллионов украинцев.

https://ria.ru/20210613/zarobitchane-1736855987.html

украина

германия

польша

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в мире, украина, германия, польша, ангела меркель, александр охрименко