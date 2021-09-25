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Эксперт: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ не отразятся на украинцах
Эксперт: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ не отразятся на украинцах - РИА Новости, 25.09.2021
Эксперт: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ не отразятся на украинцах
Возможные изменения в сфере трудовой миграции в ФРГ после выборов в бундестаг никак не отразятся на работающих там гражданах Украины, считает украинский эксперт РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T06:20
2021-09-25T06:20
в мире
украина
германия
польша
ангела меркель
александр охрименко
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КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Возможные изменения в сфере трудовой миграции в ФРГ после выборов в бундестаг никак не отразятся на работающих там гражданах Украины, считает украинский эксперт Александр Охрименко.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ с новым канцлером во главе, Ангела Меркель не претендует на новый срок в должности. Новые власти могут пересмотреть политику страны в сфере трудовой миграции.По его словам, для работы в Германии гражданам Украины необходимо получать рабочую визу, что не всегда бывает просто. А в Польше найти работу проще, "есть множество разных схем, как так работать легально или полулегально".Нацбанк Украины ранее сообщил, что в 2020 году объем переводов трудовых мигрантов в страну составил 12,121 миллиарда долларов. В этом году регулятор ожидает поступлений в страну от мигрантов в размере 13 миллиардов долларов. По данным министерства социальной политики, за границей работают от 3 до 4 миллионов украинцев.
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в мире, украина, германия, польша, ангела меркель, александр охрименко
06:20 25.09.2021
 
Эксперт: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ не отразятся на украинцах

Эксперт Охрименко: изменения в сфере трудовой миграции ФРГ никак не отразятся на украинцах

© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Michael Probst
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КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Возможные изменения в сфере трудовой миграции в ФРГ после выборов в бундестаг никак не отразятся на работающих там гражданах Украины, считает украинский эксперт Александр Охрименко.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ с новым канцлером во главе, Ангела Меркель не претендует на новый срок в должности. Новые власти могут пересмотреть политику страны в сфере трудовой миграции.
"Германия довольно либеральна для трудовых мигрантов. Но украинцев она не интересует. Сегодня украинцев интересует Польша. В Германии 24 тысячи наших земляков, в Польше – 1,5 миллиона. После выборов в этой области ничего не поменяется", - сказал Охрименко РИА Новости.
По его словам, для работы в Германии гражданам Украины необходимо получать рабочую визу, что не всегда бывает просто. А в Польше найти работу проще, "есть множество разных схем, как так работать легально или полулегально".
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Нацбанк Украины ранее сообщил, что в 2020 году объем переводов трудовых мигрантов в страну составил 12,121 миллиарда долларов. В этом году регулятор ожидает поступлений в страну от мигрантов в размере 13 миллиардов долларов. По данным министерства социальной политики, за границей работают от 3 до 4 миллионов украинцев.
 
В миреУкраинаГерманияПольшаАнгела МеркельАлександр Охрименко
 
 
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