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https://ria.ru/20210925/mh17-1751817510.html
Россия предоставила все данные с радаров по MH17, заявил Лавров
Россия предоставила все данные с радаров по MH17, заявил Лавров - РИА Новости, 25.09.2021
Россия предоставила все данные с радаров по MH17, заявил Лавров
Россия предоставила все данные с радаров по MH17, Украина отказывается предоставлять данные с радаров, переговоры с диспетчером, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:19
2021-09-25T21:19
в мире
киев
сергей лавров
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
россия
mh17. расследование
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ООН 25 сен - РИА Новости. Россия предоставила все данные с радаров по MH17, Украина отказывается предоставлять данные с радаров, переговоры с диспетчером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолета", - сказал Лавров на пресс-конференции.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210924/rassledovanie-1751566615.html
https://ria.ru/20210916/mh17-1750336524.html
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в мире, киев, сергей лавров, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, россия, mh17. расследование
21:19 25.09.2021
 
Россия предоставила все данные с радаров по MH17, заявил Лавров

Лавров: Россия предоставила все данные по MH17, Украина отказывается давать информацию

© AP Photo / Peter Dejong, PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Peter Dejong, Pool
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ООН 25 сен - РИА Новости. Россия предоставила все данные с радаров по MH17, Украина отказывается предоставлять данные с радаров, переговоры с диспетчером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолета", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Судебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 в Бадхеведорпе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 09:40
Россию надо было включить в расследование дела MH17, считает юрист МУС
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Оглашение результатов эксперимента по моделированию катастрофы Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 14:39
Мать жертвы катастрофы MH17 обвинила Киев в уходе от ответственности
 
В миреКиевСергей ЛавровБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФРоссияMH17. Расследование
 
 
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