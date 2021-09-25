https://ria.ru/20210925/mesto-1751817231.html

Лавров рассказал, как Боррель убеждал Россию "не работать" в Африке

Лавров рассказал, как Боррель убеждал Россию "не работать" в Африке - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров рассказал, как Боррель убеждал Россию "не работать" в Африке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал РФ "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "наше место", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:10

2021-09-25T21:10

2021-09-25T21:10

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жозеп боррель

россия

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал РФ "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "наше место", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как мне сказал Жозеп Боррель - вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка - это наше место. Вот прямо так и сказал", - рассказал Лавров на брифинге.По его словам, лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и РФ в том, что касается борьбы с терроризмом - "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе"."А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" - во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя", - возмутился Лавров.На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались ситуация в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранская ядерная сделка и ближневосточное урегулирование, сообщил сайт МИД РФ в четверг.

https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html

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в мире, мали, оон, африка, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, жозеп боррель, россия