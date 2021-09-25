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На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара - РИА Новости, 25.09.2021
На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
Крановщик Евгений Шестаков, который снял с горящего на Камчатке здания рабочих, получил медаль МЧС России, сообщает камчатское ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:53
2021-09-25T03:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений шестаков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен - РИА Новости. Крановщик Евгений Шестаков, который снял с горящего на Камчатке здания рабочих, получил медаль МЧС России, сообщает камчатское ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что 1 июня 2021 машинист крана во время пожара в строящейся школе на Камчатке спас более десяти человек, которые были отрезаны от выхода из здания дымом. Людей спускали с крыши на землю с помощью корзины, которая была закреплена на стреле крана.В ведомстве добавили, что Евгения Шестакова наградили "за безупречное выполнение своего гражданского долга, инициативу, своевременные, решительные, слаженные действия, проявленные при спасении жизни граждан во время пожара"."Всё произошло мгновенно, ситуация была, конечно, экстремальной. Я не считаю, что совершил какой-то подвиг, так на моём месте поступили бы многие", — приводятся в сообщении слова Шестакова.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений шестаков, россия
03:53 25.09.2021 (обновлено: 03:54 25.09.2021)
 
На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара

На Камчатке крановщик Шестаков получил медаль за спасение более 10 человек во время пожара

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен - РИА Новости. Крановщик Евгений Шестаков, который снял с горящего на Камчатке здания рабочих, получил медаль МЧС России, сообщает камчатское ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что 1 июня 2021 машинист крана во время пожара в строящейся школе на Камчатке спас более десяти человек, которые были отрезаны от выхода из здания дымом. Людей спускали с крыши на землю с помощью корзины, которая была закреплена на стреле крана.
"Машинисту-крановщику, спасшему на Камчатке от огня больше 10 человек, вручили медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", — сказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что Евгения Шестакова наградили "за безупречное выполнение своего гражданского долга, инициативу, своевременные, решительные, слаженные действия, проявленные при спасении жизни граждан во время пожара".
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Крановщик рассказал, как спасал строителей во время пожара на Камчатке
"Всё произошло мгновенно, ситуация была, конечно, экстремальной. Я не считаю, что совершил какой-то подвиг, так на моём месте поступили бы многие", — приводятся в сообщении слова Шестакова.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ШестаковРоссия
 
 
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