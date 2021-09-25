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На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара

На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара - РИА Новости, 25.09.2021

На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара

Крановщик Евгений Шестаков, который снял с горящего на Камчатке здания рабочих, получил медаль МЧС России, сообщает камчатское ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:53

2021-09-25T03:53

2021-09-25T03:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений шестаков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен - РИА Новости. Крановщик Евгений Шестаков, который снял с горящего на Камчатке здания рабочих, получил медаль МЧС России, сообщает камчатское ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что 1 июня 2021 машинист крана во время пожара в строящейся школе на Камчатке спас более десяти человек, которые были отрезаны от выхода из здания дымом. Людей спускали с крыши на землю с помощью корзины, которая была закреплена на стреле крана.В ведомстве добавили, что Евгения Шестакова наградили "за безупречное выполнение своего гражданского долга, инициативу, своевременные, решительные, слаженные действия, проявленные при спасении жизни граждан во время пожара"."Всё произошло мгновенно, ситуация была, конечно, экстремальной. Я не считаю, что совершил какой-то подвиг, так на моём месте поступили бы многие", — приводятся в сообщении слова Шестакова.

https://ria.ru/20210602/pozhar-1735207521.html

россия

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений шестаков, россия