https://ria.ru/20210925/materinstvo-1751776931.html

РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми

РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми - РИА Новости, 25.09.2021

РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:59

2021-09-25T15:59

2021-09-25T15:59

общество

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не может поддержать законопроект Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.Ранее газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщила, что поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", готовящиеся в ведомстве, позволят семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать маткапитал с 2022 года."Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Митрополит отметил необходимость законодательных инициатив, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости. Но они, по его мнению, не должны противоречить традиционным ценностям: "как представитель церкви я думаю, что все усилия должны предприниматься государством для того, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости, но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей", - добавил глава ОВЦС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/matkapital-1749803832.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/golikova-1751641014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия