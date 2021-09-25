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РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми
РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми - РИА Новости, 25.09.2021
РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:59
2021-09-25T15:59
общество
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не может поддержать законопроект Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.Ранее газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщила, что поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", готовящиеся в ведомстве, позволят семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать маткапитал с 2022 года."Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Митрополит отметил необходимость законодательных инициатив, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости. Но они, по его мнению, не должны противоречить традиционным ценностям: "как представитель церкви я думаю, что все усилия должны предприниматься государством для того, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости, но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей", - добавил глава ОВЦС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/matkapital-1749803832.html
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общество, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия
15:59 25.09.2021
 
РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми

РПЦ не поддержала проект о материнском капитале для семей с суррогатными детьми

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не может поддержать законопроект Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщила, что поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", готовящиеся в ведомстве, позволят семьям, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать маткапитал с 2022 года.
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"Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
Митрополит отметил необходимость законодательных инициатив, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости. Но они, по его мнению, не должны противоречить традиционным ценностям: "как представитель церкви я думаю, что все усилия должны предприниматься государством для того, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости, но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей", - добавил глава ОВЦС.
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ОбществоРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРоссия
 
 
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