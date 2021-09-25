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Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика
Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика - РИА Новости, 25.09.2021
Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика
Информация о конфликте четырех жителей Ташкента после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:38
2021-09-25T19:01
в мире
узбекистан
ташкент
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мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Информация о конфликте четырех жителей Ташкента после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД Узбекистана.Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей Ташкента оскорбляли друг друга, используя ненормативную лексику. По данным пользователей соцсетей, причиной конфликта стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, в ходе конфликта они кричали слово "урус" (в переводе с тюркского - русский). Позднее ГУВБ Ташкента сообщило, что на участников перебранки был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", материалы дела переданы в суд."Информация о конфликте якобы на национальной почве в Ташкенте, которая распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей как в республике, так и за ее пределами, не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона Республики Узбекистан "Об общественном контроле", - говорится в заявлении в Telegram-канале МВД.В министерстве отметили, что все граждане Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, а конфликты между ними решаются исключительно в правовом поле."Напоминаем, что распространение информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду влечет за собой административную и уголовную ответственность", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20210821/yazyk-1746687284.html
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в мире, узбекистан, ташкент, telegram (приложение), мвд узбекистана
14:38 25.09.2021 (обновлено: 19:01 25.09.2021)
 
Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика

МВД Узбекистана опровергло информацию о конфликте из-за избиения русского в Ташкенте

© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Depositphotos / weissdergeier
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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Информация о конфликте четырех жителей Ташкента после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД Узбекистана.
Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей Ташкента оскорбляли друг друга, используя ненормативную лексику. По данным пользователей соцсетей, причиной конфликта стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, в ходе конфликта они кричали слово "урус" (в переводе с тюркского - русский). Позднее ГУВБ Ташкента сообщило, что на участников перебранки был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", материалы дела переданы в суд.
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"Информация о конфликте якобы на национальной почве в Ташкенте, которая распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей как в республике, так и за ее пределами, не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона Республики Узбекистан "Об общественном контроле", - говорится в заявлении в Telegram-канале МВД.
В министерстве отметили, что все граждане Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, а конфликты между ними решаются исключительно в правовом поле.
"Напоминаем, что распространение информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду влечет за собой административную и уголовную ответственность", - добавили в МВД.
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