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Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика

Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика - РИА Новости, 25.09.2021

Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика

Информация о конфликте четырех жителей Ташкента после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:38

2021-09-25T14:38

2021-09-25T19:01

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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Информация о конфликте четырех жителей Ташкента после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД Узбекистана.Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей Ташкента оскорбляли друг друга, используя ненормативную лексику. По данным пользователей соцсетей, причиной конфликта стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, в ходе конфликта они кричали слово "урус" (в переводе с тюркского - русский). Позднее ГУВБ Ташкента сообщило, что на участников перебранки был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", материалы дела переданы в суд."Информация о конфликте якобы на национальной почве в Ташкенте, которая распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей как в республике, так и за ее пределами, не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона Республики Узбекистан "Об общественном контроле", - говорится в заявлении в Telegram-канале МВД.В министерстве отметили, что все граждане Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, а конфликты между ними решаются исключительно в правовом поле."Напоминаем, что распространение информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду влечет за собой административную и уголовную ответственность", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20210821/yazyk-1746687284.html

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в мире, узбекистан, ташкент, telegram (приложение), мвд узбекистана