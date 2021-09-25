https://ria.ru/20210925/malchik-1751771005.html
Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика
Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика - РИА Новости, 25.09.2021
Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика
Информация о конфликте четырех жителей Ташкента после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:38
2021-09-25T14:38
2021-09-25T19:01
в мире
узбекистан
ташкент
telegram (приложение)
мвд узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:207:2732:1744_1920x0_80_0_0_294c9d8d8bad959093ffcb2809791984.jpg
ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Информация о конфликте четырех жителей Ташкента после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД Узбекистана.Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей Ташкента оскорбляли друг друга, используя ненормативную лексику. По данным пользователей соцсетей, причиной конфликта стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, в ходе конфликта они кричали слово "урус" (в переводе с тюркского - русский). Позднее ГУВБ Ташкента сообщило, что на участников перебранки был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", материалы дела переданы в суд."Информация о конфликте якобы на национальной почве в Ташкенте, которая распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей как в республике, так и за ее пределами, не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона Республики Узбекистан "Об общественном контроле", - говорится в заявлении в Telegram-канале МВД.В министерстве отметили, что все граждане Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, а конфликты между ними решаются исключительно в правовом поле."Напоминаем, что распространение информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду влечет за собой административную и уголовную ответственность", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20210821/yazyk-1746687284.html
https://ria.ru/20210903/reydy-1748638391.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1a650a91ffcfd3432104395d6d60ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, ташкент, telegram (приложение), мвд узбекистана
14:38 25.09.2021 (обновлено: 19:01 25.09.2021)
Ташкент опроверг сообщения о конфликте из-за избиения русского мальчика
МВД Узбекистана опровергло информацию о конфликте из-за избиения русского в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости.
Информация о конфликте четырех жителей Ташкента
после ссоры между их детьми якобы на национальной почве не имеет никаких оснований, заявило в субботу МВД Узбекистана
.
Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей Ташкента оскорбляли друг друга, используя ненормативную лексику. По данным пользователей соцсетей, причиной конфликта стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, в ходе конфликта они кричали слово "урус" (в переводе с тюркского - русский). Позднее ГУВБ Ташкента сообщило, что на участников перебранки был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", материалы дела переданы в суд.
"Информация о конфликте якобы на национальной почве в Ташкенте, которая распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей как в республике, так и за ее пределами, не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона Республики Узбекистан
"Об общественном контроле", - говорится в заявлении в Telegram-канале
МВД.
В министерстве отметили, что все граждане Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, а конфликты между ними решаются исключительно в правовом поле.
"Напоминаем, что распространение информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду влечет за собой административную и уголовную ответственность", - добавили в МВД.