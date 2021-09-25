https://ria.ru/20210925/leto-1751812765.html

Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето

Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 25.09.2021

Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето

Потепление в Москве ожидается в конце месяца, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T20:22

2021-09-25T20:22

2021-09-25T21:03

общество

москва

гидрометцентр

евгений тишковец

погода

людмила паршина

россия

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Москвичей предупредили о приходе бабьего лета

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Потепление в Москве ожидается в конце месяца, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина."Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".Метеоролог уточнила, что дожди в столице продолжатся до вторника. Ночью температура поднимется до восьми-десяти градусов, а днем до девяти-десяти. По ее словам, по-настоящему летнее тепло в Москву в этом году уже не вернется.Ранее бабье лето москвичам пообещал синоптик Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, на следующей неделе будет ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15, потепление продлится пять суток. По его словам, значимого тепла в столичном регионе не будет, так как уже наступила астрономическая осень.

https://ria.ru/20210918/zima-1750715071.html

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общество, москва, гидрометцентр, евгений тишковец, погода, людмила паршина, россия