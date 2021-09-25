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Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 25.09.2021
Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Потепление в Москве ожидается в конце месяца, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:22
2021-09-25T21:03
общество
москва
гидрометцентр
евгений тишковец
погода
людмила паршина
россия
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Москвичей предупредили о приходе бабьего лета
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Потепление в Москве ожидается в конце месяца, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина."Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".Метеоролог уточнила, что дожди в столице продолжатся до вторника. Ночью температура поднимется до восьми-десяти градусов, а днем до девяти-десяти. По ее словам, по-настоящему летнее тепло в Москву в этом году уже не вернется.Ранее бабье лето москвичам пообещал синоптик Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, на следующей неделе будет ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15, потепление продлится пять суток. По его словам, значимого тепла в столичном регионе не будет, так как уже наступила астрономическая осень.
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общество, москва, гидрометцентр, евгений тишковец, погода, людмила паршина, россия
20:22 25.09.2021 (обновлено: 21:03 25.09.2021)
 
Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето

Синоптик Паршина: в Москве в конце сентября наступит подобие бабьего лета

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Потепление в Москве ожидается в конце месяца, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Метеоролог уточнила, что дожди в столице продолжатся до вторника. Ночью температура поднимется до восьми-десяти градусов, а днем до девяти-десяти. По ее словам, по-настоящему летнее тепло в Москву в этом году уже не вернется.
Ранее бабье лето москвичам пообещал синоптик Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, на следующей неделе будет ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15, потепление продлится пять суток. По его словам, значимого тепла в столичном регионе не будет, так как уже наступила астрономическая осень.
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ОбществоМоскваГидрометцентрЕвгений ТишковецПогодаЛюдмила ПаршинаРоссия
 
 
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