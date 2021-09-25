https://ria.ru/20210925/leto-1751812765.html
Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 25.09.2021
Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Потепление в Москве ожидается в конце месяца, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:22
2021-09-25T20:22
2021-09-25T21:03
общество
москва
гидрометцентр
евгений тишковец
погода
людмила паршина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Москвичей предупредили о приходе бабьего лета
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0308baf02558ef5a971bfb5b304b07da.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Потепление в Москве ожидается в конце месяца, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина."Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".Метеоролог уточнила, что дожди в столице продолжатся до вторника. Ночью температура поднимется до восьми-десяти градусов, а днем до девяти-десяти. По ее словам, по-настоящему летнее тепло в Москву в этом году уже не вернется.Ранее бабье лето москвичам пообещал синоптик Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, на следующей неделе будет ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15, потепление продлится пять суток. По его словам, значимого тепла в столичном регионе не будет, так как уже наступила астрономическая осень.
https://ria.ru/20210918/zima-1750715071.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565436_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_0600c581ac38c7d5d729f55dc775c6c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, евгений тишковец, погода, людмила паршина, россия
20:22 25.09.2021 (обновлено: 21:03 25.09.2021)
Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето
Синоптик Паршина: в Москве в конце сентября наступит подобие бабьего лета