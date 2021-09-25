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Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год почти вдвое
Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год почти вдвое - РИА Новости, 25.09.2021
Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год почти вдвое
Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, в сентябре вырос в годовом выражении на 84%, рассказали РИА Новости в компании ЮKassa (входит в экосистему... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T00:44
2021-09-25T01:21
экономика
россия
сбер
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, в сентябре вырос в годовом выражении на 84%, рассказали РИА Новости в компании ЮKassa (входит в экосистему "Сбера").Аналитики проанализировали, как изменился спрос на медикаменты после постановления правительства РФ, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах с 1 сентября 2021 года.Кроме того, с 1 по 23 сентября 2021 года заметно вырос спрос на лекарственные средства по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Рост оборотов интернет-магазинов, принимающих оплату с помощью ЮKassa, и количества покупок составил 17% и 18% соответственно. Плательщиков стало на 13% больше, а интернет-магазинов - на 4%. Средний чек практически не изменился и составил 3150 рублей.
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экономика, россия, сбер
00:44 25.09.2021 (обновлено: 01:21 25.09.2021)
 
Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год почти вдвое

Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год на 84 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговля лекарствами в аптеке
Торговля лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, в сентябре вырос в годовом выражении на 84%, рассказали РИА Новости в компании ЮKassa (входит в экосистему "Сбера").
Аналитики проанализировали, как изменился спрос на медикаменты после постановления правительства РФ, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах с 1 сентября 2021 года.
"По сравнению с сентябрем прошлого года обороты интернет-магазинов, продающих медикаменты, выросли на 84%, а количество покупок - на 129%. Число плательщиков увеличилось на 58%, а количество интернет-магазинов - на 13%. Средний чек снизился на 20%, до 3150 рублей", - подсчитали авторы исследования.
Кроме того, с 1 по 23 сентября 2021 года заметно вырос спрос на лекарственные средства по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Рост оборотов интернет-магазинов, принимающих оплату с помощью ЮKassa, и количества покупок составил 17% и 18% соответственно. Плательщиков стало на 13% больше, а интернет-магазинов - на 4%. Средний чек практически не изменился и составил 3150 рублей.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах
"На рынок придут новые небольшие аптечные бренды. Они смогут расширить свою клиентскую базу за счет посетителей маркетплейсов, а также улучшить ситуацию с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, где нет крупных аптечных сетей и слабо развита логистика. В течение трех недель этого сентября мы наблюдаем рост числа интернет-магазинов, продающих лекарственные средства через ЮKassa, на 4%. При этом среднемесячные темпы роста составляют 1,2%", - отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.
 
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