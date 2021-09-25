https://ria.ru/20210925/lekarstva-1751730595.html

Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год почти вдвое

Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год почти вдвое - РИА Новости, 25.09.2021

Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, вырос за год почти вдвое

Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, в сентябре вырос в годовом выражении на 84%, рассказали РИА Новости в компании ЮKassa (входит в экосистему... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T00:44

2021-09-25T00:44

2021-09-25T01:21

экономика

россия

сбер

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, в сентябре вырос в годовом выражении на 84%, рассказали РИА Новости в компании ЮKassa (входит в экосистему "Сбера").Аналитики проанализировали, как изменился спрос на медикаменты после постановления правительства РФ, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах с 1 сентября 2021 года.Кроме того, с 1 по 23 сентября 2021 года заметно вырос спрос на лекарственные средства по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Рост оборотов интернет-магазинов, принимающих оплату с помощью ЮKassa, и количества покупок составил 17% и 18% соответственно. Плательщиков стало на 13% больше, а интернет-магазинов - на 4%. Средний чек практически не изменился и составил 3150 рублей.

https://ria.ru/20210917/skidki-1750435218.html

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2021

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экономика, россия, сбер