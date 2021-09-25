https://ria.ru/20210925/lavrov-1751822864.html

Лавров выступил на Генассамблее ООН

Лавров выступил на Генассамблее ООН - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров выступил на Генассамблее ООН

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН. Главные заявления министра — в подборке РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T22:22

2021-09-25T22:22

2021-09-25T22:43

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сша

оон

сирия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН. Главные заявления министра — в подборке РИА Новости.Про идею США о "саммите демократий""Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива вполне в духе холодной войны: провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных."Саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".Про навязывание американской модели развитияПро урегулирование конфликтов"В Афганистане, Сирии, Ливии, других горячих точках от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран.Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" (Россия, США, КНР, Пакистан. — Прим. ред.) и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ".Про стратегическую стабильность"При наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения (о будущем контроля над вооружениями. — Прим. ред.) вполне реален.Ответственный подход востребован и в других областях стратегической стабильности. После выхода Вашингтона из Договора РСМД Россия взяла на себя одностороннее обязательство не размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования — как в ядерном, так и неядерном оснащении — в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства. По-прежнему ожидаем реакцию членов НАТО на наше предложение объявить аналогичный мораторий, подкрепленный — подчеркну это особо — взаимными верификационными мерами".Про альянс США, Австралии и Великобритании AUKUS и американские подлодки"Насаждение "порядка, основанного на правилах" вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами. Впрочем, последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным.По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок".Про милитаризацию интернета"Среди новых глобальных вызовов и угроз — намерение отдельных государств милитаризировать интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности.Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью."

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html

https://ria.ru/20210622/oruzhie-1738155676.html

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

https://ria.ru/20210925/kheshteg-1751822190.html

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сирия

россия

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в мире, сша, оон, сирия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия