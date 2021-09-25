Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/lavrov-1751822864.html
Лавров выступил на Генассамблее ООН
Лавров выступил на Генассамблее ООН - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров выступил на Генассамблее ООН
Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН. Главные заявления министра — в подборке РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T22:22
2021-09-25T22:43
в мире
сша
оон
сирия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814177_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_17fb7cc6717768096d2f6ebb7eb37084.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН. Главные заявления министра — в подборке РИА Новости.Про идею США о "саммите демократий""Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива вполне в духе холодной войны: провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных."Саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".Про навязывание американской модели развитияПро урегулирование конфликтов"В Афганистане, Сирии, Ливии, других горячих точках от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран.Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" (Россия, США, КНР, Пакистан. — Прим. ред.) и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ".Про стратегическую стабильность"При наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения (о будущем контроля над вооружениями. — Прим. ред.) вполне реален.Ответственный подход востребован и в других областях стратегической стабильности. После выхода Вашингтона из Договора РСМД Россия взяла на себя одностороннее обязательство не размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования — как в ядерном, так и неядерном оснащении — в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства. По-прежнему ожидаем реакцию членов НАТО на наше предложение объявить аналогичный мораторий, подкрепленный — подчеркну это особо — взаимными верификационными мерами".Про альянс США, Австралии и Великобритании AUKUS и американские подлодки"Насаждение "порядка, основанного на правилах" вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами. Впрочем, последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным.По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок".Про милитаризацию интернета"Среди новых глобальных вызовов и угроз — намерение отдельных государств милитаризировать интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности.Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью."
https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html
https://ria.ru/20210622/oruzhie-1738155676.html
https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html
https://ria.ru/20210925/kheshteg-1751822190.html
сша
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814177_644:0:3375:2048_1920x0_80_0_0_083825aa78528d4951a484fcff26320b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, сирия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
22:22 25.09.2021 (обновлено: 22:43 25.09.2021)
 
Лавров выступил на Генассамблее ООН

Глава МИД Лавров выступил на Генассамблее ООН

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН. Главные заявления министра — в подборке РИА Новости.

Про идею США о "саммите демократий"

"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива вполне в духе холодной войны: провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных.

"Саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".

Про навязывание американской модели развития

"Недавно президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития".

Про урегулирование конфликтов

Афганистане, Сирии, Ливии, других горячих точках от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран.

Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" (Россия, США, КНР, Пакистан. — Прим. ред.) и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 19:18Захват власти в Афганистане талибами
США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях, заявил Лавров

Про стратегическую стабильность

"При наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения (о будущем контроля над вооружениями. — Прим. ред.) вполне реален.
Ответственный подход востребован и в других областях стратегической стабильности. После выхода Вашингтона из Договора РСМД Россия взяла на себя одностороннее обязательство не размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования — как в ядерном, так и неядерном оснащении — в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства. По-прежнему ожидаем реакцию членов НАТО на наше предложение объявить аналогичный мораторий, подкрепленный — подчеркну это особо — взаимными верификационными мерами".
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 21:24
В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия

Про альянс США, Австралии и Великобритании AUKUS и американские подлодки

"Насаждение "порядка, основанного на правилах" вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами. Впрочем, последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным.

По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок".
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 14:02
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS

Про милитаризацию интернета

"Среди новых глобальных вызовов и угроз — намерение отдельных государств милитаризировать интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности.

Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью."
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 22:08
Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН"
 
В миреСШАООНСирияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния