https://ria.ru/20210925/lavrov-1751820092.html
Лавров прокомментировал "эпопею с американскими подлодками в Австралии"
Лавров прокомментировал "эпопею с американскими подлодками в Австралии" - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров прокомментировал "эпопею с американскими подлодками в Австралии"
Эпопею с поставками подводных лодок США в Австралию можно расценить как реакцию на стремление ЕС к большей автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:34
2021-09-25T21:34
2021-09-25T21:41
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сша
австралия
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
оон
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Эпопею с поставками подводных лодок США в Австралию можно расценить как реакцию на стремление ЕС к большей автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насаждение "порядка, основанного на правилах" вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами. Впрочем, последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН."По крайней мере многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20210925/aukus-1751747464.html
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в мире, сша, австралия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, оон, европа, россия
21:34 25.09.2021 (обновлено: 21:41 25.09.2021)
Лавров прокомментировал "эпопею с американскими подлодками в Австралии"
Лавров: эпопею с подлодками США в Австралии можно расценить как стремление ЕС к автономии