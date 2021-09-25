15:50 25.09.2021 (обновлено: 16:08 25.09.2021)
Кулеба оправдался за "жесткую риторику" Украины в ООН
Глава МИД Украины Кулеба объяснил жесткую риторику Украины в ООН
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил жесткую риторику киевской делегации на сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, украинская сторона устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других. Следовательно, нужно активно действовать и вести остальных за собой, считает дипломат.
"Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности "отсидеться" в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других", — написал он в блоге на сайте "Укринформ".
Министр раскритиковал деятельность глобальных организаций, в частности ООН. По его мнению, во внешней политике нужны преобразования, а выступление президента Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи показало, что именно Украина — "драйвер изменений".
Как заявил Кулеба, пока международные организации решают удобные им проблемы, нужно бросить вызов России и решить вопрос Крыма.
"С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН", — подытожил он.
Ранее Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН, сравнил работу организации с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать". Он призвал обновить Устав и усилить взаимодействие для решения глобальных проблем.