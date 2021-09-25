https://ria.ru/20210925/kuleba-1751776114.html

Кулеба оправдался за "жесткую риторику" Украины в ООН

Кулеба оправдался за ужесточение риторики Украины в ООН

Кулеба оправдался за "жесткую риторику" Украины в ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил жесткую риторику киевской делегации на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:50

2021-09-25T15:50

2021-09-25T16:08

политика

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оон

владимир зеленский

дмитрий кулеба

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил жесткую риторику киевской делегации на сессии Генассамблеи ООН.По его словам, украинская сторона устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других. Следовательно, нужно активно действовать и вести остальных за собой, считает дипломат.Министр раскритиковал деятельность глобальных организаций, в частности ООН. По его мнению, во внешней политике нужны преобразования, а выступление президента Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи показало, что именно Украина — "драйвер изменений".Как заявил Кулеба, пока международные организации решают удобные им проблемы, нужно бросить вызов России и решить вопрос Крыма.Ранее Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН, сравнил работу организации с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать". Он призвал обновить Устав и усилить взаимодействие для решения глобальных проблем.

https://ria.ru/20210925/aktiv-1751737861.html

украина

киев

россия

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политика, в мире, украина, киев, оон, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия