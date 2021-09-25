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Кулеба оправдался за "жесткую риторику" Украины в ООН
Кулеба оправдался за ужесточение риторики Украины в ООН
Кулеба оправдался за "жесткую риторику" Украины в ООН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил жесткую риторику киевской делегации на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:50
2021-09-25T16:08
политика
в мире
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киев
оон
владимир зеленский
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил жесткую риторику киевской делегации на сессии Генассамблеи ООН.По его словам, украинская сторона устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других. Следовательно, нужно активно действовать и вести остальных за собой, считает дипломат.Министр раскритиковал деятельность глобальных организаций, в частности ООН. По его мнению, во внешней политике нужны преобразования, а выступление президента Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи показало, что именно Украина — "драйвер изменений".Как заявил Кулеба, пока международные организации решают удобные им проблемы, нужно бросить вызов России и решить вопрос Крыма.Ранее Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН, сравнил работу организации с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать". Он призвал обновить Устав и усилить взаимодействие для решения глобальных проблем.
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политика, в мире, украина, киев, оон, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия
15:50 25.09.2021 (обновлено: 16:08 25.09.2021)
 
Кулеба оправдался за "жесткую риторику" Украины в ООН

Глава МИД Украины Кулеба объяснил жесткую риторику Украины в ООН

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил жесткую риторику киевской делегации на сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, украинская сторона устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других. Следовательно, нужно активно действовать и вести остальных за собой, считает дипломат.

"Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности "отсидеться" в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других", — написал он в блоге на сайте "Укринформ".

Министр раскритиковал деятельность глобальных организаций, в частности ООН. По его мнению, во внешней политике нужны преобразования, а выступление президента Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи показало, что именно Украина — "драйвер изменений".
Как заявил Кулеба, пока международные организации решают удобные им проблемы, нужно бросить вызов России и решить вопрос Крыма.
"С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН", — подытожил он.
Ранее Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН, сравнил работу организации с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать". Он призвал обновить Устав и усилить взаимодействие для решения глобальных проблем.
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