https://ria.ru/20210925/krym-1751764900.html

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку - РИА Новости, 25.09.2021

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:29

2021-09-25T13:29

2021-09-25T18:09

политика

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751767625_0:0:921:518_1920x0_80_0_0_7c34f7c7ef356f5042ac38ee1f12c7fe.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Об этом он сообщил в Telegram-канале.Комментируя решение, он заявил, что ротация кадров — естественный процесс.Исаков руководил ведомством с октября 2020 года. До этого он работал замдиректора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Севастополя.Вчера постов лишились вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позже экс-чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве, суд арестовал их на два месяца.Источник агентства в местном правительстве ранее заявил, что губернатор также может сократить число вице-премьеров.

https://ria.ru/20210924/kabanov-1751724158.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым