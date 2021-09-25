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Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку
Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку - РИА Новости, 25.09.2021
Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:29
2021-09-25T13:29
2021-09-25T18:09
политика
республика крым
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Об этом он сообщил в Telegram-канале.Комментируя решение, он заявил, что ротация кадров — естественный процесс.Исаков руководил ведомством с октября 2020 года. До этого он работал замдиректора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Севастополя.Вчера постов лишились вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позже экс-чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве, суд арестовал их на два месяца.Источник агентства в местном правительстве ранее заявил, что губернатор также может сократить число вице-премьеров.
https://ria.ru/20210924/kabanov-1751724158.html
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политика, республика крым
13:29 25.09.2021 (обновлено: 18:09 25.09.2021)
Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку
Глава Крыма Аксенов принял отставку министра транспорта региона Исакова