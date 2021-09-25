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Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут быть крестными
Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут быть крестными - РИА Новости, 25.09.2021
Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут быть крестными
Суррогатная мать не может быть крестной ни для ребенка, которого она выносила, ни для других детей, заявил председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:31
2021-09-25T16:31
русская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Суррогатная мать не может быть крестной ни для ребенка, которого она выносила, ни для других детей, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Отвечу однозначно: не может. Суррогатная мать вообще не может стать крестной, потому что она совершила поступок, который не совместим с учением церкви, и если она об этом знала - то чему она может научить ребенка? Если она об этом не знала - то тем более, чему она может научить ребенка?" - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, отвечая на вопрос телезрительницы о том, может ли суррогатная мать стать крестной для выношенного ею ребенка.Крестной, отметил иерарх Русской православной церкви, может стать только та женщина, которая доверяет церкви, живет по церковному установлению и не допускает то, что церковью прямо запрещено. В эфире он также заявил, что церковь не может поддержать законопроект министерства труда и социальной защиты РФ о предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.
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русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия
16:31 25.09.2021
 
Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут быть крестными

Митрополит Волоколамский Иларион: суррогатная матерь вообще не может быть крестной

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Суррогатная мать не может быть крестной ни для ребенка, которого она выносила, ни для других детей, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Отвечу однозначно: не может. Суррогатная мать вообще не может стать крестной, потому что она совершила поступок, который не совместим с учением церкви, и если она об этом знала - то чему она может научить ребенка? Если она об этом не знала - то тем более, чему она может научить ребенка?" - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, отвечая на вопрос телезрительницы о том, может ли суррогатная мать стать крестной для выношенного ею ребенка.
Крестной, отметил иерарх Русской православной церкви, может стать только та женщина, которая доверяет церкви, живет по церковному установлению и не допускает то, что церковью прямо запрещено. В эфире он также заявил, что церковь не может поддержать законопроект министерства труда и социальной защиты РФ о предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.
Семья - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 15:59
РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми
 
Русская православная церковьМитрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатРоссия
 
 
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