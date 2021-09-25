https://ria.ru/20210925/kortezh-1751731696.html

СМИ рассказали об усилении защиты Зеленского после покушения на помощника

СМИ рассказали об усилении защиты Зеленского после покушения на помощника - РИА Новости, 25.09.2021

СМИ рассказали об усилении защиты Зеленского после покушения на помощника

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира, сообщило в пятницу вечером издание "Украинская правда" РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T01:13

2021-09-25T01:13

2021-09-25T01:27

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

служба безопасности украины

игорь клименко

давид арахамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735270844_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0a27e348d05226bdbd9c126395816380.jpg

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира, сообщило в пятницу вечером издание "Украинская правда" со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что это произошло после покушение на помощника президента Сергея Шефира.В то же время издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что глава Нацполиции Игорь Клименко поручил перевести личный состав на усиленный режим работы.Также приводится копия самого приказа Клименко, из которого следует, что меры безопасности усиливаются "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации".Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/ukraina-1751412602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/fbr-1751649337.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, игорь клименко, давид арахамия