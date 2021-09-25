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СМИ рассказали об усилении защиты Зеленского после покушения на помощника
СМИ рассказали об усилении защиты Зеленского после покушения на помощника - РИА Новости, 25.09.2021
СМИ рассказали об усилении защиты Зеленского после покушения на помощника
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира, сообщило в пятницу вечером издание "Украинская правда" РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:13
2021-09-25T01:27
в мире
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
служба безопасности украины
игорь клименко
давид арахамия
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КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира, сообщило в пятницу вечером издание "Украинская правда" со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что это произошло после покушение на помощника президента Сергея Шефира.В то же время издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что глава Нацполиции Игорь Клименко поручил перевести личный состав на усиленный режим работы.Также приводится копия самого приказа Клименко, из которого следует, что меры безопасности усиливаются "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации".Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/ukraina-1751412602.html
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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, игорь клименко, давид арахамия
01:13 25.09.2021 (обновлено: 01:27 25.09.2021)
 
СМИ рассказали об усилении защиты Зеленского после покушения на помощника

"Украинская правда" рассказала об усилении кортежа Зеленского после покушения на помощника

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира, сообщило в пятницу вечером издание "Украинская правда" со ссылкой на собственного корреспондента.
"Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин… Кортеж видели на Обуховской трассе (в Киевской области – ред.), он двигался в сторону государственных дач около 21 часа", - сообщает издание на своем сайте.
Отмечается, что это произошло после покушение на помощника президента Сергея Шефира.
В то же время издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что глава Нацполиции Игорь Клименко поручил перевести личный состав на усиленный режим работы.
"Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы", - добавили в издании.
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Также приводится копия самого приказа Клименко, из которого следует, что меры безопасности усиливаются "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации".
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье.
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В миреКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныИгорь КлименкоДавид Арахамия
 
 
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