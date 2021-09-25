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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751755803.html
В России за сутки выявили 22 041 случай COVID-19
В России за сутки выявили 22 041 случай COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
В России за сутки выявили 22 041 случай COVID-19
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 041, до 7 398 415, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:47
2021-09-25T12:46
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 041, до 7 398 415, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 041 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 924 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 398 415 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,30%.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 25.09.2021 (обновлено: 12:46 25.09.2021)
 
В России за сутки выявили 22 041 случай COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили 22 041 случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи
Работники скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 041, до 7 398 415, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 041 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 924 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 398 415 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,30%.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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