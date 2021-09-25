В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька
В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида
© AP Photo / David ZalubowskiАмериканский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо
© AP Photo / David Zalubowski
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США (USDA).
"Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза (APHIS).
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Сообщается, что у животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. Специалисты взяли биологические образцы у предположительно больного коронавирусом домашнего хорька и подтвердили наличие COVID-19 в его организме. Предполагается, что хорек заразился COVID-19 от человека.
Ранее сообщалось, что зоопарк американского Окленда (штат Калифорния) начал вакцинировать своих обитателей экспериментальной вакциной против коронавируса от компании Zoetis. Американская фармкомпания Zoetis разрабатывает вакцины и другие препараты, предназначенные специально для животных.
Позднее сообщалось, что сотрудники зоопарков Новой Англии в США начали вакцинацию видов животных, восприимчивых к COVID-19, вакциной той же компании. Вакцина была одобрена минсельхозом США "для экспериментального использования" в зависимости от каждого конкретного случая.