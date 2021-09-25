https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751752503.html

В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька

В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька - РИА Новости, 25.09.2021

В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька

Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США (USDA). РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:07

2021-09-25T11:07

2021-09-25T11:07

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в мире

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флорида

калифорния

здоровье - общество

министерство сельского хозяйства сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США (USDA)."Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза (APHIS).Сообщается, что у животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. Специалисты взяли биологические образцы у предположительно больного коронавирусом домашнего хорька и подтвердили наличие COVID-19 в его организме. Предполагается, что хорек заразился COVID-19 от человека.Ранее сообщалось, что зоопарк американского Окленда (штат Калифорния) начал вакцинировать своих обитателей экспериментальной вакциной против коронавируса от компании Zoetis. Американская фармкомпания Zoetis разрабатывает вакцины и другие препараты, предназначенные специально для животных.Позднее сообщалось, что сотрудники зоопарков Новой Англии в США начали вакцинацию видов животных, восприимчивых к COVID-19, вакциной той же компании. Вакцина была одобрена минсельхозом США "для экспериментального использования" в зависимости от каждого конкретного случая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/gorilly-1750358443.html

сша

флорида

калифорния

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в мире, сша, флорида, калифорния, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства сша, коронавирус covid-19