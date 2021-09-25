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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751752503.html
В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька
В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька - РИА Новости, 25.09.2021
В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька
Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США (USDA). РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:07
2021-09-25T11:07
распространение коронавируса
в мире
сша
флорида
калифорния
здоровье - общество
министерство сельского хозяйства сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США (USDA)."Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза (APHIS).Сообщается, что у животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. Специалисты взяли биологические образцы у предположительно больного коронавирусом домашнего хорька и подтвердили наличие COVID-19 в его организме. Предполагается, что хорек заразился COVID-19 от человека.Ранее сообщалось, что зоопарк американского Окленда (штат Калифорния) начал вакцинировать своих обитателей экспериментальной вакциной против коронавируса от компании Zoetis. Американская фармкомпания Zoetis разрабатывает вакцины и другие препараты, предназначенные специально для животных.Позднее сообщалось, что сотрудники зоопарков Новой Англии в США начали вакцинацию видов животных, восприимчивых к COVID-19, вакциной той же компании. Вакцина была одобрена минсельхозом США "для экспериментального использования" в зависимости от каждого конкретного случая.
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в мире, сша, флорида, калифорния, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства сша, коронавирус covid-19
11:07 25.09.2021
 
В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька

В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида

© AP Photo / David ZalubowskiАмериканский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо
Американский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / David Zalubowski
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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Власти США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США (USDA).
"Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза (APHIS).
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Сообщается, что у животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. Специалисты взяли биологические образцы у предположительно больного коронавирусом домашнего хорька и подтвердили наличие COVID-19 в его организме. Предполагается, что хорек заразился COVID-19 от человека.
Ранее сообщалось, что зоопарк американского Окленда (штат Калифорния) начал вакцинировать своих обитателей экспериментальной вакциной против коронавируса от компании Zoetis. Американская фармкомпания Zoetis разрабатывает вакцины и другие препараты, предназначенные специально для животных.
Позднее сообщалось, что сотрудники зоопарков Новой Англии в США начали вакцинацию видов животных, восприимчивых к COVID-19, вакциной той же компании. Вакцина была одобрена минсельхозом США "для экспериментального использования" в зависимости от каждого конкретного случая.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАФлоридаКалифорнияЗдоровье - ОбществоМинистерство сельского хозяйства СШАКоронавирус COVID-19
 
 
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