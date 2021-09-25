https://ria.ru/20210925/kontrol-1751798840.html
Путин поручил новым губернаторам держать на контроле реализацию нацпроектов
Путин поручил новым губернаторам держать на контроле реализацию нацпроектов - РИА Новости, 25.09.2021
Путин поручил новым губернаторам держать на контроле реализацию нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин поручил новым губернаторам держать под личным контролем реализацию национальных проектов, борьбу с пандемией и вопросы занятости. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:30
2021-09-25T18:30
2021-09-25T18:45
экономика
выборы
губернаторы
владимир путин
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил новым губернаторам держать под личным контролем реализацию национальных проектов, борьбу с пандемией и вопросы занятости."Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, по проведению углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших ковидом", - сказал глава государства на встрече с губернаторами.Он также отметил, что необходимо уделять внимание вопросам занятости, в том числе молодых специалистов и тех, кто достиг предпенсионного возраста.
https://ria.ru/20210925/putin-1751793029.html
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экономика, выборы, губернаторы, владимир путин, россия
18:30 25.09.2021 (обновлено: 18:45 25.09.2021)
Путин поручил новым губернаторам держать на контроле реализацию нацпроектов
Путин поручил новым губернаторам держать на личном контроле реализацию нацпроектов