https://ria.ru/20210925/khramy-1751719344.html

Возрождая традицию. Как восстанавливают уникальные храмы центральной России

Возрождая традицию. Как восстанавливают уникальные храмы центральной России - РИА Новости, 25.09.2021

Возрождая традицию. Как восстанавливают уникальные храмы центральной России

В Ярославской области восстанавливают уникальные православные храмы. Этим занимается на средства президентских грантов и благотворителей фонд "Белый Ирис". Об... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:00

2021-09-25T14:00

2021-09-25T14:00

религия

наталия макарова

наталья макарова

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости, Никита Бизин. В Ярославской области восстанавливают уникальные православные храмы. Этим занимается на средства президентских грантов и благотворителей фонд "Белый Ирис". Об истории ярославских святынь и том, как их пытаются сберечь – в материале РИА Новости.Единственный в своем родеВ Ярославской земле множество сел – больших и малых. И почти у каждого из них есть свой духовный центр – храм. В нем, собираясь для совместной молитвы, жители становились единым целым. Храм, по сути, был сердцем каждого села.Но сегодня многие из этих сердец, кажется, бьются в агонии. Некогда величественные сооружения представляют собой кирпичные остовы. С каждым годом они разрушаются, а скоро и вовсе могут исчезнуть.При этом большинство церквей уникальны. Например, Казанская в селе Курба. Том самом, откуда пошел род знаменитого Андрея Курбского. После бегства в Речь Посполитую родовое село перешло в государственную собственность, а затем – разным владельцам. В XVIII хозяевами стал род Нарышкиных. В 1770 году на их средства была построена огромная летняя Казанская церковь. Храм поражает своей красотой. Он имеет круглую лепестковую форму. Шестнадцать дугообразных ниш переходят одна в другую, образуя одно большое пространство."Строго говоря, курбский храм нельзя отнести к Нарышкинскому барокко. Поскольку подобное архитектурное решение – стены в форме лепестков – не характерно для этого направления. Это особенность делает здание уникальным. Аналогов ему нет", – объясняет профессор, доктор культурологии, преподаватель Ярославского государственного педагогического университета Татьяна Юрьева.Она также отметила, что не менее поражает внутреннее убранство церкви. От пола до потолка она расписана фресками – в общей сложности около 350 сюжетов на библейские темы. История, к сожалению, не сохранила для потомков имен живописцев. Однако, отмечает культуролог, с уверенностью можно сказать, что это – работа ярославских мастеров.В начале 1930-х Казанский храм закрыли. Ценные иконы же уничтожили. Позже в святом месте располагалась машинно-тракторная станция. Долгое время храм пустовал и медленно разрушался. С 1988-м затеяли реставрацию Местная администрация даже выделили деньги. Но их было очень мало, поэтому в 1993-м работы приостановили.Спустя 13 лет все изменилось. "В 2016-м мы с подругой зарегистрировали благотворительный фонд "Сохранение культурного наследия Белый Ирис". Вдохновил на его создание именно курбский храм Казанской иконы Божией Матери", – говорит директор фонда Ольга Шитова.Так церковь стала первым "подопечным" фонда. В 2020-м в провели консервационные работы: заделали окна и возвели кровлю. Это поможет сохранить здание и остатки фресковой живописи от разрушения. Следующий этап работ – сбор средств на разработку проекта реставрации храма.Старая усадьба и новое селоНе меньше поражает и церковь Корсунской иконы Божией Матери. Она находится на высоком холме на окраине села Дегтево, в N часах езды от Курбы. Храм был частью усадьбы помещиков Карачевских – некогда знаменитых производителей дегтя и угля.Храм построен в стиле ампир в период с 1802 по 1819-й, вместо деревянного. В советское время здесь находился склад."Сегодня Корсунский храм представляет, конечно, печальное зрелище, - говорит руководитель муниципального автономного учреждения "Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма" Наталья Макарова. – В 2017-ом мы узнали о "Белом Ирисе" и попросили их включить здание в программу по восстановлению".Годом позже фонд начал разрабатывать проект первичных противоаварийных и консервационных работ. Сегодня работа продолжается: над руинами постепенно возводят кровлю. По словам Натальи Макаровой, еще очень рано говорить о полном восстановлении. Поскольку сейчас главное – сберечь оставшееся.Еще одна жемчужина архитектуры находится в селе Новое. Это Троицкий храм построили 1776-м исключительно на средства местных жителей. Храм, что очень редко, не закрывался даже в период большевистских гонений. Поэтому на сегодняшний день сохранилась большая часть аутентичного убранства. Любого входящего поражает монументальный иконостас в стиле барокко. Он изобилует орнаментами и фигурами, вырезанными из дерева и покрытыми золотом.Местные жители относятся к святыне с трепетом. Стараются поддерживать храмовую территорию в чистоте и порядке. Особенно они радеют за восстановление церковной ограды. Изначальная, построенная в стиле классицизм, практически разрушилась."Летом 2020 года вместе с сельчанами и волонтерами "Белый Ирис" расчистил территорию вдоль ограды. А осенью, благодаря собранным пожертвованиям, были выложены новые кирпичные основания пилоны", – говорит настоятель Троицкого храма иерей Олег Таланов.По словам директора фонда Ольги Шитовой, в дальнейшем на средства Фонда президентских грантов будет разработан проект реставрации церковных ворот. Но для полного завершения ремонта ограды снова требуется помощь благотворителей.

https://realty.ria.ru/20210825/khram-1747233012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия макарова, наталья макарова, фонд президентских грантов