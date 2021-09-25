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В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел хлопок газа
В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел хлопок газа - РИА Новости, 25.09.2021
В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел хлопок газа
Один человек пострадал из-за хлопка в квартире многоэтажного дома в Ростове-на-Дону в субботу утром, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:09
2021-09-25T11:09
2021-09-25T11:09
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Один человек пострадал из-за хлопка в квартире многоэтажного дома в Ростове-на-Дону в субботу утром, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.По его словам, спасателям поступило сообщение о хлопке на верхнем этаже пятиэтажного дома на улице Магнитогорская, 3/1."Есть пострадавший мужчина. Он в сознании. Возраст около 80 лет", - сказал представитель ведомства, добавив, что эвакуированы 23 человека.В доме повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения нет.От МЧС выезжало восемь единиц техники и 31 человек.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел хлопок газа
В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший