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Погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых наградили посмертно
Погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых наградили посмертно - РИА Новости, 25.09.2021
Погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых наградили посмертно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил государственные награды двум участковым и частному судебному исполнителю, погибшим в результате... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:45
2021-09-25T10:45
в мире
казахстан
алма-ата
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 25 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил государственные награды двум участковым и частному судебному исполнителю, погибшим в результате стрельбы в Алма-Ате, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.В конце сентября 54-летний житель Алма-Аты открыл огонь из огнестрельного оружия по судебному исполнителю, участковым инспекторам полиции и двум частным лицам, пришедшим выполнять постановление суда о его выселении. Все пятеро получили смертельные огнестрельные ранения. Среди погибших были новый хозяин дома, который по решению суда должен был освободить стрелок, и его знакомый. Подозреваемый был обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело.В указе президента Казахстана отмечается, что погибшие участковые инспекторы Нурбол Байгазиев и Дархан Сулеев посмертно награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденами "Айбын" ("Доблесть") ІІ степени, медалью "Ерлиги ушин" ("За мужество") награжден также погибший частный судебный исполнитель Мурат Абенов.
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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев
10:45 25.09.2021
 
Погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых наградили посмертно

Президент Казахстана Токаев посмертно наградил погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых

© Sputnik / StringerОцепление на месте перестрелки в Алма-Ате
Оцепление на месте перестрелки в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Stringer
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НУР-СУЛТАН, 25 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил государственные награды двум участковым и частному судебному исполнителю, погибшим в результате стрельбы в Алма-Ате, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
В конце сентября 54-летний житель Алма-Аты открыл огонь из огнестрельного оружия по судебному исполнителю, участковым инспекторам полиции и двум частным лицам, пришедшим выполнять постановление суда о его выселении. Все пятеро получили смертельные огнестрельные ранения. Среди погибших были новый хозяин дома, который по решению суда должен был освободить стрелок, и его знакомый. Подозреваемый был обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело.
В указе президента Казахстана отмечается, что погибшие участковые инспекторы Нурбол Байгазиев и Дархан Сулеев посмертно награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденами "Айбын" ("Доблесть") ІІ степени, медалью "Ерлиги ушин" ("За мужество") награжден также погибший частный судебный исполнитель Мурат Абенов.
Кадры с места стрельбы в Алма-Ате, где погибли 5 человек
20 сентября, 15:52
Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Ате
 
В миреКазахстанАлма-АтаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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