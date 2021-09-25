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Погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых наградили посмертно

Погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых наградили посмертно - РИА Новости, 25.09.2021

Погибших при стрельбе в Алма-Ате участковых наградили посмертно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил государственные награды двум участковым и частному судебному исполнителю, погибшим в результате... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T10:45

2021-09-25T10:45

2021-09-25T10:45

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алма-ата

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 25 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил государственные награды двум участковым и частному судебному исполнителю, погибшим в результате стрельбы в Алма-Ате, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.В конце сентября 54-летний житель Алма-Аты открыл огонь из огнестрельного оружия по судебному исполнителю, участковым инспекторам полиции и двум частным лицам, пришедшим выполнять постановление суда о его выселении. Все пятеро получили смертельные огнестрельные ранения. Среди погибших были новый хозяин дома, который по решению суда должен был освободить стрелок, и его знакомый. Подозреваемый был обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело.В указе президента Казахстана отмечается, что погибшие участковые инспекторы Нурбол Байгазиев и Дархан Сулеев посмертно награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденами "Айбын" ("Доблесть") ІІ степени, медалью "Ерлиги ушин" ("За мужество") награжден также погибший частный судебный исполнитель Мурат Абенов.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750994857.html

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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев