Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА
Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса Миссии по содействию Афганистану
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
АЛМА-АТА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алма-Ате удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), сообщила пресс-служба МИД республики.
17 сентября, 11:02ШОС должна помочь Афганистану достичь стабильности, заявил Си Цзиньпин
"Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - цитирует Гутерриша пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Глава МИД Казахстана подробно проинформировал собеседника о ходе реализации инициативы президента страны Касым-Жомарта Токаева по созданию международного агентства ООН по биологической безопасности.
Кроме того, министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем контртеррористического управления Владимиром Воронковым. "Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане", - сообщила пресс-служба МИД.
Ранее из соображений безопасности миссия ООН по содействию Афганистану и ряд других агентств ООН были временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.