https://ria.ru/20210925/kazakhastan-1751742175.html

Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА

Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА - РИА Новости, 25.09.2021

Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:04

2021-09-25T09:04

2021-09-25T09:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

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нью-йорк (город)

афганистан

мид казахстана

владимир воронков

антониу гутерриш

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АЛМА-АТА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алма-Ате удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), сообщила пресс-служба МИД республики.Встреча Тлеуберди и Гутерриша прошла в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - цитирует Гутерриша пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Глава МИД Казахстана подробно проинформировал собеседника о ходе реализации инициативы президента страны Касым-Жомарта Токаева по созданию международного агентства ООН по биологической безопасности.Кроме того, министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем контртеррористического управления Владимиром Воронковым. "Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане", - сообщила пресс-служба МИД.Ранее из соображений безопасности миссия ООН по содействию Афганистану и ряд других агентств ООН были временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750479333.html

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в мире, оон, нью-йорк (город), афганистан, мид казахстана, владимир воронков, антониу гутерриш, касым-жомарт токаев, центральная азия