Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210925/kazakhastan-1751742175.html
Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА
Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА - РИА Новости, 25.09.2021
Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:04
2021-09-25T09:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
нью-йорк (город)
афганистан
мид казахстана
владимир воронков
антониу гутерриш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg
АЛМА-АТА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алма-Ате удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), сообщила пресс-служба МИД республики.Встреча Тлеуберди и Гутерриша прошла в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - цитирует Гутерриша пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Глава МИД Казахстана подробно проинформировал собеседника о ходе реализации инициативы президента страны Касым-Жомарта Токаева по созданию международного агентства ООН по биологической безопасности.Кроме того, министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем контртеррористического управления Владимиром Воронковым. "Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане", - сообщила пресс-служба МИД.Ранее из соображений безопасности миссия ООН по содействию Афганистану и ряд других агентств ООН были временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750479333.html
нью-йорк (город)
афганистан
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdef374b743e30d9784b32eecfd46c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, нью-йорк (город), афганистан, мид казахстана, владимир воронков, антониу гутерриш, касым-жомарт токаев, центральная азия
09:04 25.09.2021
 
Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса МООНСА

Глава ООН поблагодарил Казахстан за размещение офиса Миссии по содействию Афганистану

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алма-Ате удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), сообщила пресс-служба МИД республики.
Встреча Тлеуберди и Гутерриша прошла в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 11:02
ШОС должна помочь Афганистану достичь стабильности, заявил Си Цзиньпин
"Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - цитирует Гутерриша пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Глава МИД Казахстана подробно проинформировал собеседника о ходе реализации инициативы президента страны Касым-Жомарта Токаева по созданию международного агентства ООН по биологической безопасности.
Кроме того, министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем контртеррористического управления Владимиром Воронковым. "Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане", - сообщила пресс-служба МИД.
Ранее из соображений безопасности миссия ООН по содействию Афганистану и ряд других агентств ООН были временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООННью-Йорк (город)АфганистанМИД КазахстанаВладимир ВоронковАнтониу ГутерришКасым-Жомарт ТокаевЦентральная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:33Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
11:56При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ
Лента новостейМолния