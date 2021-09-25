https://ria.ru/20210925/kamnepad-1751768452.html

На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад

На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад - РИА Новости, 25.09.2021

На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад

Огромные камни завалили трассу Джубга-Сочи из-за сильных ливней, проезд перекрыт, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:06

2021-09-25T14:06

2021-09-25T14:36

происшествия

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сочи

ливневые дожди в сочи

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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Огромные камни завалили трассу Джубга-Сочи из-за сильных ливней, проезд перекрыт, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье".Ранее трасса А-147 уже была перекрыта из-за сильного подтопления на другом стометровом участке."На трассе А147 Джубга - Сочи, км 132+800 (р-н мкр. Головинка, Лазаревского р-на Сочи) произошёл камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс", - отмечается в сообщении.В Сочи 25 сентября действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Сильные ливни затронули все районы Большого Сочи. Прогнозируются смерчи, сход селевых потоков, ливни, град и снег в высокогорной местности. В настоящее время город пытается справиться со многочисленными подтоплениями, которые затронули все районы Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме.Как добавили в Упрдор "Черноморье", движение транспорта по федеральной трассе Джубга-Сочи, на которой произошел камнепад, восстановлено.

https://ria.ru/20210925/sochi-1751766632.html

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происшествия, краснодарский край, сочи, ливневые дожди в сочи