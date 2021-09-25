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На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад
На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад - РИА Новости, 25.09.2021
На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад
Огромные камни завалили трассу Джубга-Сочи из-за сильных ливней, проезд перекрыт, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:06
2021-09-25T14:36
происшествия
краснодарский край
сочи
ливневые дожди в сочи
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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Огромные камни завалили трассу Джубга-Сочи из-за сильных ливней, проезд перекрыт, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье".Ранее трасса А-147 уже была перекрыта из-за сильного подтопления на другом стометровом участке."На трассе А147 Джубга - Сочи, км 132+800 (р-н мкр. Головинка, Лазаревского р-на Сочи) произошёл камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс", - отмечается в сообщении.В Сочи 25 сентября действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Сильные ливни затронули все районы Большого Сочи. Прогнозируются смерчи, сход селевых потоков, ливни, град и снег в высокогорной местности. В настоящее время город пытается справиться со многочисленными подтоплениями, которые затронули все районы Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме.Как добавили в Упрдор "Черноморье", движение транспорта по федеральной трассе Джубга-Сочи, на которой произошел камнепад, восстановлено.
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происшествия, краснодарский край, сочи, ливневые дожди в сочи
14:06 25.09.2021 (обновлено: 14:36 25.09.2021)
 
На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад

На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад, движение восстановлено

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147).
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147). - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Огромные камни завалили трассу Джубга-Сочи из-за сильных ливней, проезд перекрыт, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье".
Ранее трасса А-147 уже была перекрыта из-за сильного подтопления на другом стометровом участке.
"На трассе А147 Джубга - Сочи, км 132+800 (р-н мкр. Головинка, Лазаревского р-на Сочи) произошёл камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс", - отмечается в сообщении.
В Сочи 25 сентября действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Сильные ливни затронули все районы Большого Сочи. Прогнозируются смерчи, сход селевых потоков, ливни, град и снег в высокогорной местности. В настоящее время город пытается справиться со многочисленными подтоплениями, которые затронули все районы Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме.
Как добавили в Упрдор "Черноморье", движение транспорта по федеральной трассе Джубга-Сочи, на которой произошел камнепад, восстановлено.
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