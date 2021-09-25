https://ria.ru/20210925/kadyrov-1751802292.html

Путин оценил итоги выборов в Чечне

Путин оценил итоги выборов в Чечне - РИА Новости, 25.09.2021

Путин оценил итоги выборов в Чечне

Результат голосования на выборах в Чечне может показаться нереалистичным, но если посмотреть на результат работы, он понятен, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:52

2021-09-25T18:52

2021-09-25T20:10

выборы в государственную думу

политика

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

грозный

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Результат голосования на выборах в Чечне может показаться нереалистичным, но если посмотреть на результат работы, он понятен, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу провел встречу с избранными главами регионов. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту о высоких результатах "Единой России" на выборах в республике."Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования", - сказал Путин Кадырову.

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грозный

россия

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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), грозный, владимир путин, единая россия, россия