https://ria.ru/20210925/kadyrov-1751802292.html
Путин оценил итоги выборов в Чечне
Путин оценил итоги выборов в Чечне - РИА Новости, 25.09.2021
Путин оценил итоги выборов в Чечне
Результат голосования на выборах в Чечне может показаться нереалистичным, но если посмотреть на результат работы, он понятен, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:52
2021-09-25T18:52
2021-09-25T20:10
выборы в государственную думу
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
грозный
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Результат голосования на выборах в Чечне может показаться нереалистичным, но если посмотреть на результат работы, он понятен, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу провел встречу с избранными главами регионов. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту о высоких результатах "Единой России" на выборах в республике."Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования", - сказал Путин Кадырову.
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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), грозный, владимир путин, единая россия, россия
18:52 25.09.2021 (обновлено: 20:10 25.09.2021)
Путин оценил итоги выборов в Чечне
Путин: итог выборов в Чечне будет понятен, если посмотреть на результат работы Кадырова