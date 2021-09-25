https://ria.ru/20210925/isk-1751733693.html

В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия"

В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия" - РИА Новости, 25.09.2021

В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия"

Семья в США подала иск на 20 миллионов долларов к дочернему предприятию Disney, заявляя, что на круизном лайнере компании их трехлетняя дочь подверглась... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T02:30

2021-09-25T02:30

2021-09-25T13:30

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Семья в США подала иск на 20 миллионов долларов к дочернему предприятию Disney, заявляя, что на круизном лайнере компании их трехлетняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны десятилетнего ребенка, иск опубликовала юридическая компания Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.Как сообщает юридическая компания, во время круиза в январе 2020 года трехлетняя дочь истцов ходила в клуб для детей всех возрастов. По данным юристов, видеонаблюдение зафиксировало, как в детском клубе, предположительно, 10-летний ребенок в костюме принцессы Леи (персонаж "Звездных войн") "положил руку на гениталии" трехлетней девочке. Истцы и их юристы расценивают это как насильственные действия сексуального характера.Также, по данным юристов, когда это происходило, в комнату вошли два сотрудника лайнера, но ни один из них не вмешался. По данным юридической компании, девочка подвергалась сексуальному насилию примерно 20 минут. В иске персонал детского клуба называют некомпетентным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/yokhansson-1747035149.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша