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В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия"
В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия" - РИА Новости, 25.09.2021
В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия"
Семья в США подала иск на 20 миллионов долларов к дочернему предприятию Disney, заявляя, что на круизном лайнере компании их трехлетняя дочь подверглась... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T02:30
2021-09-25T02:30
2021-09-25T13:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Семья в США подала иск на 20 миллионов долларов к дочернему предприятию Disney, заявляя, что на круизном лайнере компании их трехлетняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны десятилетнего ребенка, иск опубликовала юридическая компания Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.Как сообщает юридическая компания, во время круиза в январе 2020 года трехлетняя дочь истцов ходила в клуб для детей всех возрастов. По данным юристов, видеонаблюдение зафиксировало, как в детском клубе, предположительно, 10-летний ребенок в костюме принцессы Леи (персонаж "Звездных войн") "положил руку на гениталии" трехлетней девочке. Истцы и их юристы расценивают это как насильственные действия сексуального характера.Также, по данным юристов, когда это происходило, в комнату вошли два сотрудника лайнера, но ни один из них не вмешался. По данным юридической компании, девочка подвергалась сексуальному насилию примерно 20 минут. В иске персонал детского клуба называют некомпетентным.
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в мире, сша
02:30 25.09.2021 (обновлено: 13:30 25.09.2021)
В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия"
В США подали иск против "дочки" Disney из-за "сексуального насилия" над ребенком
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.
Семья в США
подала иск на 20 миллионов долларов к дочернему предприятию Disney, заявляя, что на круизном лайнере компании их трехлетняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны десятилетнего ребенка, иск опубликовала юридическая компания Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.
"Ответчик – компания Disney Cruise Line, являющаяся иностранной организацией, главное место деятельности которой находится в штате Флорида. Судебный иск проистекает из инцидента с сексуальным насилием над трехлетним несовершеннолетним ребенком, когда девочка была на борту круизного корабля Disney в детском клубе Oceaneer Club. В этом заявлении истцы требуют допустимого законом возмещения ущерба в размере 20 миллионов долларов США", - говорится в заявлении.
Как сообщает юридическая компания, во время круиза в январе 2020 года трехлетняя дочь истцов ходила в клуб для детей всех возрастов. По данным юристов, видеонаблюдение зафиксировало, как в детском клубе, предположительно, 10-летний ребенок в костюме принцессы Леи (персонаж "Звездных войн") "положил руку на гениталии" трехлетней девочке. Истцы и их юристы расценивают это как насильственные действия сексуального характера.
Также, по данным юристов, когда это происходило, в комнату вошли два сотрудника лайнера, но ни один из них не вмешался. По данным юридической компании, девочка подвергалась сексуальному насилию примерно 20 минут. В иске персонал детского клуба называют некомпетентным.