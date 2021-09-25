https://ria.ru/20210925/idei-1751785416.html
Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий
Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий - РИА Новости, 25.09.2021
Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий
Президент России Владимир Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий, чтобы ничего не было потеряно, из сказанного теми, кто не... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:02
2021-09-25T17:02
2021-09-25T17:22
политика
владимир путин
госдума рф
партия "новые люди"
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:5:3088:1742_1920x0_80_0_0_6a01665dc3e40dc237fdd1e62d96463d.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий, чтобы ничего не было потеряно, из сказанного теми, кто не прошел в Госдуму."Эти идеи, о которых вы сказали, они действительно могут быть очень важными и интересными. И нужными для реализации в России. Поэтому используйте, пожалуйста, свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной Думе, для того чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.
https://ria.ru/20210924/putin-1751636810.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_5300c46c94ef009e1cbce0e4acd308a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, госдума рф, партия "новые люди"
17:02 25.09.2021 (обновлено: 17:22 25.09.2021)
Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий
Президент Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы в Госдуму партий