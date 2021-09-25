https://ria.ru/20210925/idei-1751785416.html

Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий

Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий - РИА Новости, 25.09.2021

Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий

Президент России Владимир Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий, чтобы ничего не было потеряно, из сказанного теми, кто не... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:02

2021-09-25T17:02

2021-09-25T17:22

политика

владимир путин

госдума рф

партия "новые люди"

выборы в государственную думу

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий, чтобы ничего не было потеряно, из сказанного теми, кто не прошел в Госдуму."Эти идеи, о которых вы сказали, они действительно могут быть очень важными и интересными. И нужными для реализации в России. Поэтому используйте, пожалуйста, свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной Думе, для того чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.

https://ria.ru/20210924/putin-1751636810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, партия "новые люди"