https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751808197.html
Путин рассказал об ожиданиях от избранных губернаторов
Путин рассказал об ожиданиях от избранных губернаторов - РИА Новости, 25.09.2021
Путин рассказал об ожиданиях от избранных губернаторов
Президент России Владимир Путин заявил избранным главам субъектов РФ, что рассчитывает на их настрой на достижение результата, и пообещал быть с ними в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:37
2021-09-25T19:37
2021-09-25T19:37
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил избранным главам субъектов РФ, что рассчитывает на их настрой на достижение результата, и пообещал быть с ними в контакте."Работа непростая, работа напрямую связана с людьми. Вы ближе находитесь к людям, чем сотрудники федеральных ведомств, тем более тех, которые находятся в Москве. Вы тоньше чувствуете настроение и потребности людей, их ожидания", - сказал Путин, обращаясь к губернаторам.Он добавил, что искренне рассчитывает на их работоспособность и организаторский талант, на их "настрой для достижения максимального результата"."Люди ждут от вас результатов, конкретных результатов. У нас большая повестка дня, у нас есть все для того, чтобы результаты эти показать, чтобы добиться выполнения тех задач, которые мы перед собой ставим", - подчеркнул Путин.Он отметил, что именно от результатов работы на местах будет зависеть консолидированный результат по развитию страны в целом."Будем с вами в контакте всегда", - пообещал президент.
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политика, москва, владимир путин, россия
Путин рассказал об ожиданиях от избранных губернаторов
Путин рассчитывает на настрой избранных губернаторов на достижение результата
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил избранным главам субъектов РФ
, что рассчитывает на их настрой на достижение результата, и пообещал быть с ними в контакте.
"Работа непростая, работа напрямую связана с людьми. Вы ближе находитесь к людям, чем сотрудники федеральных ведомств, тем более тех, которые находятся в Москве
. Вы тоньше чувствуете настроение и потребности людей, их ожидания", - сказал Путин, обращаясь к губернаторам.
Он добавил, что искренне рассчитывает на их работоспособность и организаторский талант, на их "настрой для достижения максимального результата".
"Люди ждут от вас результатов, конкретных результатов. У нас большая повестка дня, у нас есть все для того, чтобы результаты эти показать, чтобы добиться выполнения тех задач, которые мы перед собой ставим", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что именно от результатов работы на местах будет зависеть консолидированный результат по развитию страны в целом.
"Будем с вами в контакте всегда", - пообещал президент.