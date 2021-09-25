https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html
Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми
Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми - РИА Новости, 25.09.2021
Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми
Все базовые стратегические планы равнозначны для всех субъектов РФ, главы регионов напрямую отвечают за результат перед людьми, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:20
2021-09-25T19:20
2021-09-25T19:20
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751803910_0:123:3421:2047_1920x0_80_0_0_1f2c312ff142af7a09ca3139fe17907b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Все базовые стратегические планы равнозначны для всех субъектов РФ, главы регионов напрямую отвечают за результат перед людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ."Подчеркну: все наши базовые, стратегические планы равноценны и равнозначны для всех субъектов федерации. Такие планы создают условия для устойчивого, комплексного развития всей нашей страны. Но они воплощаются в жизнь, и об этом я уже много раз говорил, именно на местах, в регионах России. И вы, как их руководители, напрямую отвечаете за результат. В первую очередь перед людьми", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20210925/putin-1751798040.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751803910_472:269:2843:2047_1920x0_80_0_0_358b24d59080bf697f68ceae423693a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми
Путин: главы регионов напрямую отвечают за результат перед людьми