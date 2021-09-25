https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html

Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми

Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми - РИА Новости, 25.09.2021

Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми

Все базовые стратегические планы равнозначны для всех субъектов РФ, главы регионов напрямую отвечают за результат перед людьми, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:20

2021-09-25T19:20

2021-09-25T19:20

политика

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Все базовые стратегические планы равнозначны для всех субъектов РФ, главы регионов напрямую отвечают за результат перед людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ."Подчеркну: все наши базовые, стратегические планы равноценны и равнозначны для всех субъектов федерации. Такие планы создают условия для устойчивого, комплексного развития всей нашей страны. Но они воплощаются в жизнь, и об этом я уже много раз говорил, именно на местах, в регионах России. И вы, как их руководители, напрямую отвечаете за результат. В первую очередь перед людьми", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20210925/putin-1751798040.html

россия

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политика, владимир путин, россия