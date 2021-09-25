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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751815450.html
Зюганов предложил отказаться от трехдневного и онлайн-голосования
Зюганов предложил отказаться от трехдневного и онлайн-голосования - РИА Новости, 25.09.2021
Зюганов предложил отказаться от трехдневного и онлайн-голосования
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече руководства политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом РФ Владимиром Путиным, предложил отменить трехдневное РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:51
2021-09-25T20:51
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече руководства политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом РФ Владимиром Путиным, предложил отменить трехдневное и дистанционное голосование, президент в ответ предложил подумать о том, как организовать голосование таким образом, чтобы оно было максимально прозрачно."Трехдневка и административка, связанные с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему. Потому что когда не нужны наблюдатели, не нужны партии, не нужны комиссии, и три программиста, один оператор и заказчик будут определять судьбу страны, то ничего, кроме конфуза и неприятностей, это не принесет", - сказал Зюганов.Комментируя слова Зюганова, Путин отметил, что если есть сомнения в качестве контроля за электронным голосованием, необходимо подумать, как это организовать, не только со стороны КПРФ, но и со стороны "Единой России". По словам президента, он прислушался к тем, кто сказал, что онлайн-голосование неизбежно и удобно для людей, власти сделают все, чтобы оно было максимально прозрачным и честным.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
https://ria.ru/20210925/zyuganov-1751814999.html
https://ria.ru/20210925/volodin-1751797604.html
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политика, севастополь, москва, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия
20:51 25.09.2021
 
Зюганов предложил отказаться от трехдневного и онлайн-голосования

Зюганов на встрече с Путиным предложил отказаться от трехдневного и онлайн-голосования

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече руководства политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом РФ Владимиром Путиным, предложил отменить трехдневное и дистанционное голосование, президент в ответ предложил подумать о том, как организовать голосование таким образом, чтобы оно было максимально прозрачно.
"Трехдневка и административка, связанные с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему. Потому что когда не нужны наблюдатели, не нужны партии, не нужны комиссии, и три программиста, один оператор и заказчик будут определять судьбу страны, то ничего, кроме конфуза и неприятностей, это не принесет", - сказал Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 20:46Выборы в Государственную думу
Зюганов предложил вариант выхода из системного кризиса
Комментируя слова Зюганова, Путин отметил, что если есть сомнения в качестве контроля за электронным голосованием, необходимо подумать, как это организовать, не только со стороны КПРФ, но и со стороны "Единой России". По словам президента, он прислушался к тем, кто сказал, что онлайн-голосование неизбежно и удобно для людей, власти сделают все, чтобы оно было максимально прозрачным и честным.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 18:25Выборы в Государственную думу
Володин оценил трехдневный формат голосования
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваВладимир ПутинГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФРоссия
 
 
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