https://ria.ru/20210925/germaniya-1751813946.html
Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии
Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии
Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал успеха всем кандидатам на предстоящих в ФРГ выборах в бундестаг. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:33
2021-09-25T20:33
2021-09-25T22:52
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ангела меркель
еврокомиссия
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал успеха всем кандидатам на предстоящих в ФРГ выборах в бундестаг.Журналист на пресс-конференции задал Лаврову вопрос о том, как бы он мог ответить на обвинения Еврокомиссии в адрес Москвы относительно якобы причастности России к кибератакам на европейских политиков из ФРГ перед предстоящими в Германии выборами в бундестаг."Выборы в Германии - желаю им успеха всем", - ответил Лавров.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
https://ria.ru/20210924/germaniya-1751671436.html
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германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, в мире, москва, ангела меркель, еврокомиссия, хдс/хсс
20:33 25.09.2021 (обновлено: 22:52 25.09.2021)
Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии
Лавров пожелал успеха всем кандидатам на предстоящих в Германии выборах в бундестаг