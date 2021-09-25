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Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии
Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии
Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал успеха всем кандидатам на предстоящих в ФРГ выборах в бундестаг. РИА Новости, 25.09.2021
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2021-09-25T22:52
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
в мире
москва
ангела меркель
еврокомиссия
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал успеха всем кандидатам на предстоящих в ФРГ выборах в бундестаг.Журналист на пресс-конференции задал Лаврову вопрос о том, как бы он мог ответить на обвинения Еврокомиссии в адрес Москвы относительно якобы причастности России к кибератакам на европейских политиков из ФРГ перед предстоящими в Германии выборами в бундестаг."Выборы в Германии - желаю им успеха всем", - ответил Лавров.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
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германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, в мире, москва, ангела меркель, еврокомиссия, хдс/хсс
20:33 25.09.2021 (обновлено: 22:52 25.09.2021)
 
Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии

Лавров пожелал успеха всем кандидатам на предстоящих в Германии выборах в бундестаг

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал успеха всем кандидатам на предстоящих в ФРГ выборах в бундестаг.
Журналист на пресс-конференции задал Лаврову вопрос о том, как бы он мог ответить на обвинения Еврокомиссии в адрес Москвы относительно якобы причастности России к кибератакам на европейских политиков из ФРГ перед предстоящими в Германии выборами в бундестаг.
"Выборы в Германии - желаю им успеха всем", - ответил Лавров.
В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:04
В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг
 
ГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияВ миреМоскваАнгела МеркельЕврокомиссияХДС/ХСС
 
 
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