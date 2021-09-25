Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2"
Эксперт Родионов: новые власти Германии вряд ли помешают "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Германии вряд ли окажут противодействие сертификации газопровода "Северный поток — 2", если на выборах в бундестаг одержат победу текущие фавориты - Социал-демократическая партия (СДПГ), такое мнение выразил РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Согласно опросу компании Ipsos, лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), ей отдали предпочтение 26% респондентов, еще 22% оптимальным выбором назвали наследников канцлера Ангелы Меркель, блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а 16% предпочли "Зеленых".
Лидерство социал-демократов во многом связано с фигурой Олафа Шольца - действующего вице-канцлера и министра финансов, отметил эксперт. Шольц высказывал уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен, еще в феврале этого года.
"В этой связи Шольц вряд ли будет противодействовать уже начавшемуся процессу сертификации газопровода, даже в том случае, если в состав правящей коалиции войдут "Зеленые" – в пользу создания такой коалиции высказалось 17% респондентов, опрошенных агентством FGW. ... Даже в случае смены правящей коалиции Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2"", - выразил мнение Родионов.
"Северный поток — 2" объективно выгоден для Германии. Как объяснил собеседник агентства, даже при использовании лишь половины мощностей газопровода (27,5 миллиарда кубов из 55 миллиардов), через территорию Германии будет приходить более 40% экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. Таким образом, Германия станет важным европейским транзитным хабом.
"При этом ввод газопровода потребует строительства газораспределительной инфраструктуры, что приведет к созданию тысяч рабочих мест в ряде немецких федеральных земель. А это, соответственно, дополнительные голоса избирателей, которые СДПГ вряд ли захочет потерять в контексте будущих региональных и федеральных выборов", - заключил эксперт.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.