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Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2"
Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 25.09.2021
Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2"
Новые власти Германии вряд ли окажут противодействие сертификации газопровода "Северный поток — 2", если на выборах в бундестаг одержат победу текущие фавориты... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:10
2021-09-25T09:10
экономика
германия
ангела меркель
газпром
северный поток — 2
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Германии вряд ли окажут противодействие сертификации газопровода "Северный поток — 2", если на выборах в бундестаг одержат победу текущие фавориты - Социал-демократическая партия (СДПГ), такое мнение выразил РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Согласно опросу компании Ipsos, лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), ей отдали предпочтение 26% респондентов, еще 22% оптимальным выбором назвали наследников канцлера Ангелы Меркель, блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а 16% предпочли "Зеленых".Лидерство социал-демократов во многом связано с фигурой Олафа Шольца - действующего вице-канцлера и министра финансов, отметил эксперт. Шольц высказывал уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен, еще в феврале этого года."В этой связи Шольц вряд ли будет противодействовать уже начавшемуся процессу сертификации газопровода, даже в том случае, если в состав правящей коалиции войдут "Зеленые" – в пользу создания такой коалиции высказалось 17% респондентов, опрошенных агентством FGW. ... Даже в случае смены правящей коалиции Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2"", - выразил мнение Родионов."Северный поток — 2" объективно выгоден для Германии. Как объяснил собеседник агентства, даже при использовании лишь половины мощностей газопровода (27,5 миллиарда кубов из 55 миллиардов), через территорию Германии будет приходить более 40% экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. Таким образом, Германия станет важным европейским транзитным хабом."При этом ввод газопровода потребует строительства газораспределительной инфраструктуры, что приведет к созданию тысяч рабочих мест в ряде немецких федеральных земель. А это, соответственно, дополнительные голоса избирателей, которые СДПГ вряд ли захочет потерять в контексте будущих региональных и федеральных выборов", - заключил эксперт.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html
https://ria.ru/20210924/merkel-1751624315.html
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экономика, германия, ангела меркель, газпром, северный поток — 2, олаф шольц, россия
09:10 25.09.2021
 
Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2"

Эксперт Родионов: новые власти Германии вряд ли помешают "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Германии вряд ли окажут противодействие сертификации газопровода "Северный поток — 2", если на выборах в бундестаг одержат победу текущие фавориты - Социал-демократическая партия (СДПГ), такое мнение выразил РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Согласно опросу компании Ipsos, лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), ей отдали предпочтение 26% респондентов, еще 22% оптимальным выбором назвали наследников канцлера Ангелы Меркель, блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а 16% предпочли "Зеленых".
Лидерство социал-демократов во многом связано с фигурой Олафа Шольца - действующего вице-канцлера и министра финансов, отметил эксперт. Шольц высказывал уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен, еще в феврале этого года.
"В этой связи Шольц вряд ли будет противодействовать уже начавшемуся процессу сертификации газопровода, даже в том случае, если в состав правящей коалиции войдут "Зеленые" – в пользу создания такой коалиции высказалось 17% респондентов, опрошенных агентством FGW. ... Даже в случае смены правящей коалиции Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2"", - выразил мнение Родионов.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 08:00
"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
"Северный поток — 2" объективно выгоден для Германии. Как объяснил собеседник агентства, даже при использовании лишь половины мощностей газопровода (27,5 миллиарда кубов из 55 миллиардов), через территорию Германии будет приходить более 40% экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. Таким образом, Германия станет важным европейским транзитным хабом.
"При этом ввод газопровода потребует строительства газораспределительной инфраструктуры, что приведет к созданию тысяч рабочих мест в ряде немецких федеральных земель. А это, соответственно, дополнительные голоса избирателей, которые СДПГ вряд ли захочет потерять в контексте будущих региональных и федеральных выборов", - заключил эксперт.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
Канцлер Германии Ангела Меркель в Парке птиц в городе Марлов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 13:47
Меркель подверглась "нападению" попугая, когда она кормила птиц в парке
 
ЭкономикаГерманияАнгела МеркельГазпромСеверный поток — 2Олаф ШольцРоссия
 
 
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