https://ria.ru/20210925/germaniya-1751742433.html

Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2"

Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 25.09.2021

Эксперт предположил, как выборы в Германии повлияют на "Северный поток — 2"

Новые власти Германии вряд ли окажут противодействие сертификации газопровода "Северный поток — 2", если на выборах в бундестаг одержат победу текущие фавориты... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:10

2021-09-25T09:10

2021-09-25T09:10

экономика

германия

ангела меркель

газпром

северный поток — 2

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Германии вряд ли окажут противодействие сертификации газопровода "Северный поток — 2", если на выборах в бундестаг одержат победу текущие фавориты - Социал-демократическая партия (СДПГ), такое мнение выразил РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Согласно опросу компании Ipsos, лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), ей отдали предпочтение 26% респондентов, еще 22% оптимальным выбором назвали наследников канцлера Ангелы Меркель, блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а 16% предпочли "Зеленых".Лидерство социал-демократов во многом связано с фигурой Олафа Шольца - действующего вице-канцлера и министра финансов, отметил эксперт. Шольц высказывал уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен, еще в феврале этого года."В этой связи Шольц вряд ли будет противодействовать уже начавшемуся процессу сертификации газопровода, даже в том случае, если в состав правящей коалиции войдут "Зеленые" – в пользу создания такой коалиции высказалось 17% респондентов, опрошенных агентством FGW. ... Даже в случае смены правящей коалиции Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2"", - выразил мнение Родионов."Северный поток — 2" объективно выгоден для Германии. Как объяснил собеседник агентства, даже при использовании лишь половины мощностей газопровода (27,5 миллиарда кубов из 55 миллиардов), через территорию Германии будет приходить более 40% экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. Таким образом, Германия станет важным европейским транзитным хабом."При этом ввод газопровода потребует строительства газораспределительной инфраструктуры, что приведет к созданию тысяч рабочих мест в ряде немецких федеральных земель. А это, соответственно, дополнительные голоса избирателей, которые СДПГ вряд ли захочет потерять в контексте будущих региональных и федеральных выборов", - заключил эксперт.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html

https://ria.ru/20210924/merkel-1751624315.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, ангела меркель, газпром, северный поток — 2, олаф шольц, россия