https://ria.ru/20210925/gaz-1751759680.html

Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе

Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 25.09.2021

Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе

Обвинения со стороны "некоторых германских политиков" в адрес России в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:30

2021-09-25T12:30

2021-09-25T12:30

экономика

германия

газпром

сергей нечаев (дипломат)

северный поток — 2

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обвинения со стороны "некоторых германских политиков" в адрес России в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в Европу с целью "заморозить" европейцев предстоящей зимой, "вызывают недоумение", заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленых" Анналена Бербок заявила о намерении помешать поставкам газа по "Северному потоку — 2" в случае участия в новом правительстве Германии накануне выборов, которые пройдут в воскресенье. Бербок не раз высказывалась против реализации проекта и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.‍"Обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО "Газпром" в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении "заморозить" европейцев предстоящей зимой...️ Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел", - говорится в комментарии посла для германского информационного агентства "RND", опубликованном в субботу.‍Подобные обвинения он назвал "откровенными фейками" и "примитивными антироссийскими вбросами", которыми подменяется объективный анализ ситуации.‍ "Российская Федерация всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать. За более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как "энергетическое оружие" или "инструмент давления". ПАО "Газпром" строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний", - пояснил Нечаев.Он также добавил, что сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере – "исключительно успешный проект, доказывающий свою эффективность на протяжении десятилетий". По его словам, всем "здравомыслящим людям" очевидно, что в условиях энергетического разворота Германии, отказа от атомной энергетики и угледобычи, стране не обойтись без газа как переходного сырья, и Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях, для чего и был реализован проект "Северный поток – 2".Нечаев отметил, что сегодня все определяет рынок, а в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше. "... некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?", - подчеркнул посол."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html

https://ria.ru/20210924/gaz-1751726895.html

https://ria.ru/20210922/gaz-1751295964.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, газпром, сергей нечаев (дипломат), северный поток — 2, россия, анналена бербок