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Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным - РИА Новости, 25.09.2021
Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
Ситуация, когда российский бизнес закупает высокотехнологичную продукцию за рубежом, не вкладываясь в отечественную прикладную науку, абсолютно ненормальна, она РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:48
2021-09-25T12:48
общество
москва
андрей фурсенко
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация, когда российский бизнес закупает высокотехнологичную продукцию за рубежом, не вкладываясь в отечественную прикладную науку, абсолютно ненормальна, она создает угрозу для национальной безопасности России, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.Он выступил в субботу в Москве на научном фестивале "Техносреда". На мероприятии, в частности, обсуждалось, как сделать так, чтобы российский бизнес вкладывался в прикладную науку."У нас сегодня абсолютная ненормальная ситуация, когда большую часть прикладных исследований тоже финансирует государство", - сказал Фурсенко.Российский бизнес в большинстве своем считает, что проще закупить необходимые знания за рубежом, чем использовать достижения отечественных ученых, добавил помощник президента. По его словам, тем самым "ставится под угрозу национальная безопасность страны"."Идеи, которые рождались и рождаются в России, они, с моей точки зрения, более перспективны. Я считаю, что сегодняшние подходы к исследованию потепления климата, которые проводятся в России, - они более оригинальны", - отметил Фурсенко.
https://ria.ru/20210921/nikitin-1751198628.html
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общество, москва, андрей фурсенко, россия
12:48 25.09.2021
 
Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным

Андрей Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным

© Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
© Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация, когда российский бизнес закупает высокотехнологичную продукцию за рубежом, не вкладываясь в отечественную прикладную науку, абсолютно ненормальна, она создает угрозу для национальной безопасности России, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Он выступил в субботу в Москве на научном фестивале "Техносреда". На мероприятии, в частности, обсуждалось, как сделать так, чтобы российский бизнес вкладывался в прикладную науку.
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"У нас сегодня абсолютная ненормальная ситуация, когда большую часть прикладных исследований тоже финансирует государство", - сказал Фурсенко.
Российский бизнес в большинстве своем считает, что проще закупить необходимые знания за рубежом, чем использовать достижения отечественных ученых, добавил помощник президента. По его словам, тем самым "ставится под угрозу национальная безопасность страны".
"Идеи, которые рождались и рождаются в России, они, с моей точки зрения, более перспективны. Я считаю, что сегодняшние подходы к исследованию потепления климата, которые проводятся в России, - они более оригинальны", - отметил Фурсенко.
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