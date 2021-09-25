Общественники потребовали от Чехии освободить Франчетти
Российские и зарубежные общественники потребовали от Чехии освободить Франчетти
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Российские и иностранные общественники потребовали от властей Чехии немедленно освободить россиянина, которого в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", Александра Франчетти, говорится в резолюции, принятой в рамках международного телемоста "Freе Franchetty".
Франчетти был задержан чешской полицией в аэропорту Праги в сентябре на основании ордера на арест, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
Международный телемост состоялся в Севастополе.
"Участники международного телемоста требуют от властей Республики Чехия немедленного освобождения Александра Франчетти как политического узника, преследуемого Украиной за свои убеждения", - говорится в резолюции, текстом которой располагает РИА Новости.
Общественники предложили в кратчайшие сроки подать жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с просьбой ввести срочные обеспечительные меры, чтобы запретить выдачу Франчетти Украине как неправовому государству.
"Просим МИД РФ, Генеральную прокуратуру РФ и российский Фонд защиты национальных ценностей оказать содействие задержанному за границей россиянину в получении квалифицированной юридической помощи", - говорится в резолюции.
Свои подписи под резолюцией поставили представители Института стран СНГ, рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ, Международного союза антифашистов, а также общественники из Бельгии, Сербии, Словении, Чехии, общественного движения "Блокпост Севастополь", казачества и прочие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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