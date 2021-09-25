https://ria.ru/20210925/franchetti-1751779218.html

Общественники потребовали от Чехии освободить Франчетти

Общественники потребовали от Чехии освободить Франчетти - РИА Новости, 25.09.2021

Общественники потребовали от Чехии освободить Франчетти

Российские и иностранные общественники потребовали от властей Чехии немедленно освободить россиянина, которого в Крыму называют одним из участников событий... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:20

2021-09-25T16:20

2021-09-25T16:20

оон

севастополь

чехия

владимир путин

александр бастрыкин

институт стран снг

европейский суд

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Российские и иностранные общественники потребовали от властей Чехии немедленно освободить россиянина, которого в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", Александра Франчетти, говорится в резолюции, принятой в рамках международного телемоста "Freе Franchetty".Франчетти был задержан чешской полицией в аэропорту Праги в сентябре на основании ордера на арест, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.Международный телемост состоялся в Севастополе.Общественники предложили в кратчайшие сроки подать жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с просьбой ввести срочные обеспечительные меры, чтобы запретить выдачу Франчетти Украине как неправовому государству.Свои подписи под резолюцией поставили представители Института стран СНГ, рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ, Международного союза антифашистов, а также общественники из Бельгии, Сербии, Словении, Чехии, общественного движения "Блокпост Севастополь", казачества и прочие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210923/franchetti-1751453342.html

https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html

севастополь

чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, севастополь, чехия, владимир путин, александр бастрыкин, институт стран снг, европейский суд, россия, александр франчетти