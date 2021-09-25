В Самаре открылся фестиваль деятелей интернета 404fest
В Самаре открылся фестиваль деятелей интернета 404fest
САМАРА, 25 сен - РИА Новости. Десятый фестиваль деятелей интернета 404fest стартовал в субботу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 25 сентября, в Самаре стартовал десятый юбилейный фестиваль деятелей интернета 404fest. Одна из самых масштабных российских IT-конференций проводится в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом году в программе фестиваля 12 тематических секций, выступления более 60 топовых спикеров, включая дизайнера и бизнесмена Артемия Лебедева, представителей Microsoft Norway, Ozon, "Яндекс", Mail.ru Group, компаний банковского сектора.
"404fest - это один из брендов Самарской области. Фестиваль - магнит для молодых, талантливых, креативных людей, которые живут настоящим, но устремлены в будущее. Сегодня здесь те, кто были на первых фестивалях в качестве школьников и студентов, а уже сегодня – успешные руководители, топ-менеджеры, собственники компаний. Уверен, что фестиваль будет расти и привлекать все больше специалистов. Самое главное, чтобы каждый из вас мог реализовать себя и свои идеи. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы креативные и талантливые люди приезжали к нам и оставались здесь жить и работать навсегда", - цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что мероприятие проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований, а допуск разрешен только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.
"Главная ценность фестиваля в этом году - живое общение людей. Мы старались сделать фестиваль еще интереснее, удивить людей. Считаю, что по целому ряду направлений здесь лучшие в стране тематические секции", - приводит пресс-служба слова одного из организаторов фестиваля, дизайн-директора компании Acronis, советника губернатора Самарской области Дениса Кортунова.
Фестиваль 404fest – крупнейшее в стране событие отрасли IT, которое организует международная компания Mercury Development. Поддержку в его проведении оказывает правительство Самарской области, в частности, проектный офис цифрового развития региона. Фестиваль, становившийся лауреатом всероссийской премии "Премия Рунета", направлен на популяризацию IT-профессий, обмен опытом между лучшими экспертами и начинающими специалистами, развитие IT-индустрии и передовых digital-проектов, решение задач национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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