https://ria.ru/20210925/falkov-1751758443.html

Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке

Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке - РИА Новости, 25.09.2021

Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке

Отечественная фундаментальная наука должна иметь "избыточное" количество разных достижений, потому что они будут необходимы для ответа на новые вызовы,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:14

2021-09-25T12:14

2021-09-25T12:14

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валерий фальков

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отечественная фундаментальная наука должна иметь "избыточное" количество разных достижений, потому что они будут необходимы для ответа на новые вызовы, возникающие перед Россией, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в субботу на научном фестивале "Техносреда" в Москве.Выступивший на форуме помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко отметил, что в настоящее время популярно выражение "платформенное решение". Это некая база, основанная на фундаментальном знании, и которая в данный момент может не иметь выхода в практику, но ляжет в основу потенциальных технологических порывов, добавил он. По словам Фурсенко, без этих заделов "мало шансов на ответ на возникающие очень серьезные вопросы".В качестве примера Фурсенко привел разработку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которую удалось создать в самые короткие сроки за счет существовавшей платформы, фундаментального научного задела.В 2022 году государство будет вкладывать больше средств в фундаментальные исследования по сравнению с 2021 годом, отметил министр. "Мы наращиваем вложения в фундаментальную науку", - добавил Фальков.

https://ria.ru/20210925/chernyshenko-1751755081.html

https://na.ria.ru/20210913/obrazovanie-1749862916.html

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общество, москва, андрей фурсенко, валерий фальков, россия