Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
Министр образования Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отечественная фундаментальная наука должна иметь "избыточное" количество разных достижений, потому что они будут необходимы для ответа на новые вызовы, возникающие перед Россией, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в субботу на научном фестивале "Техносреда" в Москве.
Выступивший на форуме помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко отметил, что в настоящее время популярно выражение "платформенное решение". Это некая база, основанная на фундаментальном знании, и которая в данный момент может не иметь выхода в практику, но ляжет в основу потенциальных технологических порывов, добавил он. По словам Фурсенко, без этих заделов "мало шансов на ответ на возникающие очень серьезные вопросы".
В качестве примера Фурсенко привел разработку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которую удалось создать в самые короткие сроки за счет существовавшей платформы, фундаментального научного задела.
"В фундаментальной науке должно быть избыточное количество тех или иных решений. Пусть лучше будет больше платформ, нежели их будет не хватать. Это мне кажется принципиально важным", - сказал в свою очередь Фальков.
В 2022 году государство будет вкладывать больше средств в фундаментальные исследования по сравнению с 2021 годом, отметил министр. "Мы наращиваем вложения в фундаментальную науку", - добавил Фальков.