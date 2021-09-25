https://ria.ru/20210925/elbrus-1751764664.html

Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье

Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье - РИА Новости, 25.09.2021

Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье

Спасатели в субботу из-за непогоды не смогли выйти за телами троих погибших на Эльбрусе альпинистов, планируется, что операция по спуску пройдет в воскресенье,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:24

2021-09-25T13:24

2021-09-25T13:24

происшествия

нальчик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_090964ca24b07a8857a2270e99218a6d.jpg

НАЛЬЧИК, 25 сен - РИА Новости. Спасатели в субботу из-за непогоды не смогли выйти за телами троих погибших на Эльбрусе альпинистов, планируется, что операция по спуску пройдет в воскресенье, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В субботу планировалось спустить с горы тела троих из пяти погибших."Сегодня снег идет даже в поселке Терскол, на горе нет видимости, из-за этого спасатели не вышли. Планируем, если погода позволит, выйти за телами завтра утром", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что тела троих погибших находятся на высоте 5300 метров в районе седловины Эльбруса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/elbrus-1751762379.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751683153.html

нальчик

эльбрус

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе