https://ria.ru/20210925/elbrus-1751764664.html
Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье - РИА Новости, 25.09.2021
Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
Спасатели в субботу из-за непогоды не смогли выйти за телами троих погибших на Эльбрусе альпинистов, планируется, что операция по спуску пройдет в воскресенье,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:24
2021-09-25T13:24
2021-09-25T13:24
происшествия
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_090964ca24b07a8857a2270e99218a6d.jpg
НАЛЬЧИК, 25 сен - РИА Новости. Спасатели в субботу из-за непогоды не смогли выйти за телами троих погибших на Эльбрусе альпинистов, планируется, что операция по спуску пройдет в воскресенье, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В субботу планировалось спустить с горы тела троих из пяти погибших."Сегодня снег идет даже в поселке Терскол, на горе нет видимости, из-за этого спасатели не вышли. Планируем, если погода позволит, выйти за телами завтра утром", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что тела троих погибших находятся на высоте 5300 метров в районе седловины Эльбруса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/elbrus-1751762379.html
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751683153.html
нальчик
эльбрус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7cda8348ca7adaaa6520c39008d35cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов планируют спустить в воскресенье